Entre la fe y la falta de puntería

Isla Cristina y Atlético Onubense han disputado esta mañana la quinta jornada del Campeonato de División de Honor Andaluza, a la que se llegó a su final con empate a dos. Un nuevo derbi disputado tras las dos jornadas de inactividad del cuadro isleño a causa del Covid-19, que regresó a la competición liguera en un terreno blando y en mal estado. Las dos jornadas da inactividad de poco han ayudado al estado del terreno de juego, a pesar de las labores de mejora realizadas sobre él.

La contienda comenzó con presión del equipo capitalino, que en los primeros tres minutos ya había forzado tres saque de esquina. Y en el tercero, haciendo valer el refrán de a la tercera va la vencida, Carlos Palacios acierta con la meta de Chus. Sin tiempo de reponerse el Isla Cristina llegó una nueva jugada de ataque visitante y, tras una serie de rechaces, Pablo González volvía a marcar para los canteranos del Recreativo.

Difícil papeleta se presentaba para el cuadro isleño, pues el Atlético Onubense aprovecharon las circunstancias para adueñarse del encuentro y , lo que fue peor para el Isla, llegando con peligro sobre la meta local. En el minuto 10 gozaron de una nueva ocasión, de nuevo en los pies de Pablo González, que remató alto un disparo franco desde el interior del área. Mucho tenía que trabajar Pepe Vázquez para enderezar el reverso que le había infringido su rival en los primeros minutos del encuentro.

En el minuto 20 el Isla Cristina tiene una nueva ocasión en el lanzamiento de una pena máxima por derribo sobre Carlos Vizcaíno. El lanzamiento del propio jugador local lo rechazó muy bien el portero visitante y tras varios rebotes el esférico abandonó la zona de peligro. Poco a poco los locales se fueron despertando de la presión de los primeros minutos y buscaron con más ahínco la portería rival, aunque no por ello perdieron el control del choque los hombres de Calle.

La lucha era fuerte, apretando ambos conjuntos sobre un terreno de juego, sobre todo en el área norte del Municipal. En el minuto 40 nueva ocasión para los locales tras una serie de rechaces, pero el tiro de Manu Cordero volvió a contar la suerte de espaldas y a los isleños se le escapó una nueva ocasión de recortar distancias.

En el descanso, el míster local realizó tres cambios de salida ante las dificultades que presentaba el resultado adverso. Se cumplía el 50 cuando Pablo González, solo ante el portero, se topó con Chus, que metió la mano lo justo para desviar el cuero al larguero.

Pero el Isla nunca se dio por derrotado y recortó distancias en el minuto 72 con un tanto de chilena de Iván Hujo. El gol motivó al cuadro amarillo, pues aún quedaban minutos para la machada. Gracias a la persistencia local llegó el empate tras empalar a la red nuevamente Ivi con once minutos por delante no apto para cardíacos. Pero el marcador no se movería más, aunque el resultado bien se podría haber decantado hacia cualquier bando.

Ficha técnica:

Isla Cristina: Chus; Cristian, Diego, Félix (Ivi, 46’), Carlos Vizcaíno, Ángel, Ale (Luismi, 46’), Adri (José Rodríguez, 46’), Manu Cordero (Lay, 85’), Ordóñez y Quini (Fortuna, 67’).

Atlético Onubense: Jesús Navajas, Pepe, Pepe Cárdenas, Iván Moreno, Ale Limón, David García, Enrique (Álvaro Vázquez, 80’), Moyano, Pablo González, Carlos Palacios (Arjona, 55’) y Juanma Galán (Noah, 66’).

Goles: 0-1 (3’) Carlos Palacios. 0-2 (4’) Pablo González. 1-2 (72’) Ivi. 2-2 (79’) Ivi.

Árbitro: Espina Rodríguez. Amonestó a los locales Carlos Vizcaíno, Ángel y Quini y al visitante Pepe Cárdenas.

Incidencias: Partido disputado en el Municipal de Isla Cristina, sin público.