"Mi próximo objetivo es el Mundial"

Una trayectoria imparable. Laura García-Caro es actualmente uno de los referentes de la marcha española. Medalla de plata en España y sexta en Berlín, la atleta onubense ya se prepara para sus próximos objetivos, en los que espera superarse a sí misma y subir a lo más alto del podio.

-¿Cómo empezó en el mundo del atletismo?

-Empecé por mi hermano. Él era quien hacía atletismo y estaba en la escuela de Lepe, donde me inicié más tarde. Poco a poco fuimos apuntándonos a las carreras y competiciones que se celebraban en Huelva, y fue cuando comencé a hacer marcha. A los dos o tres años de iniciarme, me fui a vivir a Madrid, donde actualmente me entreno y vivo desde hace seis.

-¿Ha sido muy dura la preparación del Europeo de Berlín?

-He estado entrenándome junto a mis compañeros en Navacerrada antes de disputar el Campeonato de Europa en Berlín. Han sido entrenamientos muy duros debido a la altitud que hay allí y que se suma a que tenemos menos concentración, lo que hace que esta preparación sea más complicada. Sin embargo, a pesar de lo mucho que cuesta, es lo que más nos beneficia cuando bajamos al nivel del mar.

-¿Siente más alegría por el sexto puesto o por haber superado su marca personal?

-Por superar mi marca personal, porque ha sido muy complicado, pero al final he podido lograrlo.

-¿Cree que esta competición ha marcado un antes y un después en su trayectoria?

-Sí, porque he mejorado en más de un minuto y he podido competir con las mejores de Europa y del mundo.

-¿Cuál cree que es el secreto de la marcha española?

-Sin duda, el trabajo, los técnicos que nos acompañan y los entrenamientos.

-¿Cuáles son sus próximos objetivos?

-Mi objetivo más cercano es la Copa de Europa, que se disputa el año que viene, y el Mundial.

-¿Cómo ve su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

-Creo que llegaré en el mejor momento de mi carrera deportiva y quiero luchar por el primer puesto para que sea un momento clave en todo este recorrido.

-¿Con qué apoyos cuenta?

-Con el apoyo de la Federación Española, el Consejo Superior de Deportes, la Diputación de Huelva y mi pueblo, Lepe.

-¿Cómo son sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid?

-Me levanto muy temprano y comienzo el primer entrenamiento a las 11:00, para poder descansar más tarde. Además, dependiendo de los días, realizo una nueva sesión de ejercicios, o me centro en la Universidad.

-¿Estudia actualmente?

-Sí, he estudiado Enfermería y ahora voy a empezar un máster. De momento mi prioridad es el atletismo, ya que el máster voy a estudiarlo a tiempo parcial, y cuando acabe mi carrera deportiva, que no sé cuándo será, ejerceré como enfermera.

-¿Cree que merece la pena tanto sacrificio?

-Sí, por supuesto. No sólo por llegar al podio, sino por los momentos tan bonitos que te brindan los campeonatos y el día a día entrenando, que es lo que me gusta. Cuando finalizo cualquier prueba pienso en todo el trabajo que hay detrás y que pese a los momentos difíciles, todo se supera y merece la pena.

-¿Se valora más ahora el deporte femenino?

-Sí, especialmente gracias a los triunfos de las deportistas españolas. Se nos está valorando y tenemos más presencia en los medios de comunicación, lo cual es muy positivo.

-¿Qué mensaje daría a los futuros atletas?

-Que disfruten de lo que hacen, que es lo más importante en el deporte.

-¿Cuál es su mejor recuerdo?

-Tengo varios, pero hay uno que para mí es el más importante. Me hizo especial ilusión la Copa de Europa de 2015, que fue mi primera competición internacional en la categoría absoluta. Realicé una prueba que ni yo misma me creía al principio, y supuso un salto para mí, me dio confianza y la esperanza de seguir luchando por esto.