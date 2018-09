Un percance deja a Superhugo sin podio

El pasado fin de semana se disputó la penúltima prueba del Campeonato de España de Velocidad en el circuito mundialista de Cheste, donde el aguerrido piloto onubense Hugo Millán, Superhugo, representa al motociclismo de Huelva en la dura categoría de Moto4.

En este prestigioso certamen hubo inscritos de 26 nacionalidades diferentes y el piloto choquero Hugo Millán se mostró en un excelente estado de forma desde el principio de los entrenamientos libres del jueves y el viernes. Anticipó lo que iba a llegar. Marcó vueltas muy rápidas y ya el sábado en los clasificatorios lo demostró consiguiendo un gran registro de 1.51, lo que lo elevó a la 13 posición de un total de 40 inscritos.

El domingo en la carrera protagonizó una competición de infarto. Fue capaz de pelear en todo momento en el grupo de cabeza. Tanto es así que en el último giro llegó a situarse en segunda posición en paralelo con el tercero. Cuando se disponía a rebasarlo para colarse en el podio sufrió un gran alcance de su compañero, lo que provocó que fuese arrollado por varios pilotos, no pudiéndolo esquivar y saltando por encima. Superhugo demostró su pericia para controlar la moto in extremis. Este percance le hizo ceder posiciones para entrar en la meta en un desmerecido octavo puesto, lo que no resta mérito al enorme trabajo realizado durante todo el fin de semana en el circuito de Cheste.

La próxima cita de la promesa onubense será el próximo 21 de octubre en el mítico circuito de Jerez, un escenario de los más grandes del motociclismo mundial y por lo tanto un estímulo extra para lograr un buen resultado.