Una loba llamada Luz, que representa el espíritu de Carolina Marín, será la mascota del Campeonato de Europa de bádminton que se celebrará en Huelva

La cuenta atrás ya ha comenzado. Huelva se prepara para acoger el Campeonato de Europa de Bádminton 2026, en el que se darán cita los mejores volantistas del continente y que, además, será la despedida de Carolina Marín de las pistas. Poco a poco se van conociendo detalles de este importante evento deportivo y este viernes, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva, se dio a conocer la marca y la mascota del Europeo, que tendrá lugar entre los días 6 y 12 de abril en la capital onubense.

El logo del Campeonato de Europa representa un abanico, símbolo de la cultura andaluza, compuesto por ocho volantes que representan a las ocho capitales de la región. Un guiño a Andalucía, que durante esos días tendrá como foco principal a Huelva. Además de la marca del torneo, en la mañana de este viernes se dio a conocer la mascota que estará presente en el Palacio de Deportes Carolina Marín.

Se trata de una loba, animal con el que se representa a Carolina Marín y que refleja ser una figura “guerrera, luchadora y noble”. Llamada Luz, supone un guiño a Huelva por ser la capital con más horas de sol de todo el país y donde se disfrutan “los mejores atardeceres”. Luz acaparó todos los focos del Salón de Plenos del Consistorio onubense. Una simpática mascota que luce la indumentaria con la que Carolina se alzó con el oro olímpico en los Juegos de Río de 2016.

En el acto de presentación que da el pistoletazo de salida al Campeonato de Europa de bádminton estuvieron presentes Andoni Azurmendi, presidente de la Federación Española de Bádminton; Carlos Longo, máximo responsable de la Andaluza; Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva; y Pilar Miranda, alcaldesa de la capital onubense.

Andoni Azurmendi, presidente de la Fesba (Federación Española de Bádminton), recalcó que “más de 200 deportistas de más de 20 países participarán en un torneo, que reunirá a campeones olímpicos y mundiales, estrellas internacionales del deporte de gran fama, entre ellos cinco deportistas del top 10 mundial. Solo en España la competición generará más de 28 millones de impactos y una audiencia de más de 13 millones de espectadores. A ello se sumará todo el seguimiento internacional en los dos grandes mercados de este deporte como son Asia y Europa, emitiéndose en directo en 15 países de todo el mundo, especialmente Europa, Asia y América, y a través de plataformas se llegará a más de 80 países”

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, apuntó que “el Campeonato de Europa de Bádminton 2026 será un nuevo respaldo al destino Huelva y a la capacidad demostrada por esta provincia para acoger grandes citas internacionales" que en este año también acogerá una de las etapas de la Vuelta a España. "Una oportunidad, -dijo-, para mostrar una Huelva preparada, acogedora, con experiencia y con visión de futuro. Desde la Diputación de Huelva seguiremos trabajando, junto al Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía y las federaciones deportivas, para que este campeonato esté a la altura de lo que representa esta tierra”.

Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía aseguró que la marca del Europeo de 2026 “consolida el respaldo institucional del Gobierno andaluz y refuerza el posicionamiento del campeonato como un evento deportivo de primer nivel vinculado a una comunidad moderna, hospitalaria y comprometida con el deporte”.

Del Pozo explicó que el logo del campeonato “se ha construido a partir de un concepto visual claro y reconocible que une deporte, movimiento y territorio en un único símbolo, en una estructura en forma de abanico como elemento principal, y se compone de la repetición gráfica de los volantes de bádminton, dispuestos de manera radial". Además, incidió en que “el abanico establece una conexión directa con Andalucía, donde es un símbolo cultural profundamente arraigado en nuestra tierra y que evoca identidad, energía, expresividad y clima, integrando de forma natural nuestro carácter dentro del lenguaje visual del evento. Y el gesto de abrirse del abanico refuerza además la idea de bienvenida y apertura internacional, coherente con la dimensión europea del campeonato”.

Para terminar, Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, subrayó que “organizaremos el mejor Campeonato de Europa de la historia, para poder brindarle una despedida como merece a Carolina Marín. En su casa y en el pabellón que lleva su nombre, y es un ejemplo claro de lo que se puede lograr cuando existe una colaboración leal y eficaz entre administraciones. Destacó también que “para Huelva, este evento supone una oportunidad extraordinaria. No solo en términos deportivos, sino también económicos, turísticos y sociales. Durante estos días, nuestra ciudad se abrirá al mundo, mostrando su capacidad organizativa, sus infraestructuras, su clima, su gastronomía y, sobre todo, la calidez de su gente”.