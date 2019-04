La última jornada decidirá el liderato y el descenso en Primera Andaluza

Ayamonte, el Aroche, el Almonte y el Bollullos han cerrado de manera definitiva su sitio en los play off. Todos, excepto el Almonte, hicieron los deberes y contaron su partidos por victorias. Penúltima jornada de la Primera Andaluza onubense que ya conoce a los 4 equipos que lucharán por un puesto en la División de Honor la próxima temporada. El, el, ely elhan cerrado de manera definitiva su sitio en los play off. Todos, excepto el, hicieron los deberes y contaron su partidos por victorias.

El Ayamonte, líder a falta del último partido con 71 puntos, venció en su visita al ya descendido Moguer. Un solitario gol de Diego Pereles en el 23 dio la victoria a los fronterizos que toman posiciones para acabar campeones esta temporada.

También con 71 puntos y se segundo en la clasificación se encuentra el Aroche, que pierde el goal average con el líder. Los arucitanos, que no pierden el paso, están al acecho del Ayamonte por si éste pincha en la última jornada. En el duelo de ayer que les midió a Los Rosales firmaron una gran goleada (4-0). Los capitalinos no opusieron mucha resistencia viendo como los locales pasaron por encima. Dos goles en cada mitad le dieron los tres puntos a los de Diaz Serrano. Abrió la lata Abel en el minuto 25, y a 7 del descanso pondría tierra de por medio Ale haciendo el segundo. La segunda mitad fue coser y cantar para los serranos. El visitante Javi Márquez hizo un gol en propia puerta poniendo el 3-0 en el marcador. El cuarto y definitivo lo haría Cecilio en el 80.

El Almonte, el otro clasificado para los play off de ascenso, cayó derrotado en su visita a Bonares, que se jugaba el descenso de categoría. Los almonteños no tuvieron suerte. Un gol en propia puerta en el minuto 6 de Jose Carlos ponía a los locales por delante en el marcador. El gol no dejó tocado a los visitantes que en dos minutos más tarde ponía la igualada en el marcador por mediación de Acosta.

Los bonariegos cerrarían el partido en el minuto 43 con gol de Matías. La segunda parte no tuvo más que destacar y el Almonte se dejó el triunfo en el camino.

Una de las sorpresas del campeonato ha sido el Bollullos que ha realizado una gran segunda vuelta. Los condales han cerrado su puesto en la promoción dejando fuera de la pelea al Cerreño que se ha mantenido durante casi toda la temporada entre los 4 primeros. El cuadro bollullero visitaba a un Canela (0-1) sin nada por lo que luchar salvo por la alegría de un triunfo más. El empate estuvo cerrado casi todo el partido en un duelo difícil y sin muchas ocasiones hasta que el minuto 81 Imano ponía el primer y único tanto del partido para cerrar la tercera victoria consecutiva de los suyos.

Por otro lado, el Cerreño ha visto como se escapaban de manera definitiva sus opciones a jugar la fase de ascenso a la División de Honor. Los andevaleños empataron en su visita al Zalamea (1-1), un jarro de agua fría después de adelantarse en el marcador con un gol de Caballero en el minuto 9. En la reanudación Manuel Oliva pondría el empate en el marcador enterrando definitivamente las opciones de un Cerreño de notable esta temporada.