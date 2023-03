Un jugador de Huelva deja el fútbol por el acoso y los insultos recibidos en el campo

Alex García deja el fútbol. No lo retira una lesión ni su voluntad. Lo hace cansado del ambiente que tiene que sufrir cada fin de semana. El último episodio fue definitivo. El encuentro de este pasado domingo entre Los Rosales y el Club Deportivo Zarza estuvo marcado por la polémica. Los jugadores de la entidad La Zarza-Perrunal denuncian el trato discriminatorio que sufrieron durante todo el encuentro en El Reyno, campo de fútbol del club onubense y los insultos y amenazas vertidas sobre su jugador Alex García.

No hizo falta que sonara el pitido inicial para que los insultos, según denuncia el futbolista por parte de la afición del equipo local empezaran a sonar en la grada de Los Rosales. El presidente del CD Zarza, Sebastián García Zamorano, cuenta a Huelva Información como el futbolista número 10 de su equipo comenzó a recibir agravios y amenazas como "enano, hijo de p., has venido al infierno" nada más saltar al terreno de juego. Unas vejaciones que el árbitro "no quiso recoger" en el acta del encuentro por considerar que "no eran insultos para él". Una polémica que el CD Zarza no va a pasar por alto ya que "estas acciones nunca están justificadas".

Alex García, jugador imprescindible en el conjunto zarceño en todos sus partidos y clave para el encuentro de la próxima jornada ante el Atlético Tharsis en el que el CD Zarza se juega el descenso de categoría, estará fuera de sus filas. El joven ha anunciado en su perfil de Instagram que "deja el fútbol durante un gran tiempo". El jugador natural de La Zarza que defiende el equipo de su pueblo cada fin de semana se siente "destrozado" tras las "amenazas de muerte, insultos y la agresión" que denuncia en el encuentro ante el Club Deportivo Los Rosales y en otras jornadas.

El futbolista llegó a pedir el cambio durante el partido porque "no podía aguantar más" el trato que estaba sufriendo "por parte de la afición del conjunto onubense" pero la polémica no quedó ahí. Casi todo el partido aguantó el joven sobre el césped hasta que en el minuto 83 sufrió una acción fuera del área por parte de un jugador rival. El futbolista de Los Rosales agarró del cuello a Alex y el colegiado mostró cartulina amarilla al agresor. El zarceño se dirigió al árbitro diciendo "vaya vergüenza de arbitraje" para denunciar lo "injusta" que había sido esa amonestación cuando era una jugada sin balón y "merecía ser roja", un comentario por el que Álex tuvo que abandonar el terreno de juego expulsado después de "recibir insultos y amenazas durante todo el partido en El Reyno".

El CD Zarza condena todos los incidentes que sucedieron en la tarde del pasado domingo en el partido ante Los Rosales - club al que se enfrentaban por primera vez de manera oficial-. Numerosos equipos de la provincia se han unido al malestar que ocasionaron estas acciones al club zarceño y, especialmente, a Álex García que se encuentra muy afectado por el trato que ha recibido ya en numerosas ocasiones, publicando en redes sociales mensajes de apoyo a le entidad zarceña y a su jugador.

El joven, un "deportista nato, en forma y un polvorilla" ha recibido el aliento de clubes como el C.D.Cerreño, el Club Deportivo Alosno, Trigueros Balompié y el Riotinto Balompié entre otros clubes provinciales y multitud de mensajes en su perfil de Instagram tras el anuncio de su retirada del fútbol, algo que no había hecho antes gracias al cuerpo técnico del CD Zarza.

Este diario trató de ponerse en contacto con el CD Los Rosales para conocer su versión de los hechos .