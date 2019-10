Un error grosero de la asistente determina el empate del Cartaya en Chiclana (0-0)

Al Cartaya se le resiste la primera victoria a domicilio. Hizo méritos ante el Chiclana, pero un error arbitral el privó de los tres puntos. El Cartaya, que venía de ganar el derbi al Atlético Onubense (2-0), se mantiene en la zona alta de la tabla.

Prometo que es un ejercicio de sinceridad. Pero no queda otro remedio que abrir esta crónica mentando un asunto polémico. Si no hubiera sido por Clara Elia Fernández Gallego, la asistente de Avilés Hernández, a esta hora el Cartaya hubiera cantado la primera victoria fuera de casa en lo que va de temporada. No fue un asunto menor. Porque el error, imperdonable, corrió a cargo de la asistente, pero el árbitro del partido, que seguía la jugada al milímetro, fue tan partícipe como la linier a la hora de anular una jugada de escándalo.

Les pongo en situación. Minuto 94 de partido, contragolpe del Cartaya con Kata arrancando de su propio campo y banderazo al cielo de Chiclana de la asistente. No duden. Porque Kata no salió desde la línea divisoria, sino de cinco metros más atrás y ahí están las imágenes para atestiguarlo. La jugada acabó en gol y era el triunfo. Como pueden comprobar, no hay perdón posible, para ninguno de los dos, ni rezando una semana seguida. Porque viéndolo todo como lo vio, el árbitro debería haber desautorizado a la linier. Por cierto, al sevillano le faltó determinación y le sobró chulería. Cada vez que mostraba una tarjeta se miraba al espejo. Aquí mando yo, intuimos que se decía. El caso es que condicionaron el partido y el resultado. A estas horas todavía le hierve la sangre al Cartaya. Y no es para menos.

El partido lo definió esa jugada. Esa y otras ocasiones que dispuso el Cartaya, en la segunda parte que desperdició de igual forma que lo había hecho en anteriores citas. Es un caso extraño de comportamiento. Lo convierte todo en casa y cuando sale y traspasa fronteras es como si el mundo se le hiciera pequeño. El mundo o la portería, que viene a ser casi lo mismo.

Si no hablamos de la primera parte es porque no existió. Así de simple. El Chiclana, agobiado por su posición en la tabla, lazó mil córners, pero todos ellos con balas de fogueo. Mientras, el Cartaya, condicionado por la ausencia de Abu y la lesión de Mario, que se produjo en la primera parte, tuvo que transformarse en, un todos para uno y uno para todos. En todo caso, ni locales ni onubenses tiraron a puerta en los primeros 45 minutos.

La segunda mitad fue otro asunto diferente. Nogueira dio entrada a Kata, retiró a Ceada, más preocupado de pelearse con los centrales que de generar peligro y el Cartaya afiló dientes. Con el paso de los minutos fue creciendo Álvaro en la medular y el rumano fue apareciendo como la punta del cuchillo. Tuvo cuatro ocasiones, una de ellas al travesaño. Pero la más clara fue un pase milimétrico de Álvaro, acompañado de música y el delantero, inocente de todo, se la echó a las manos al portero cuando se cantaba el gol.

Todo lo que no había tirado el Cartaya en la primera mitad lo tiró a puerta en la reanudación, hasta el punto de inclinar totalmente el campo a su favor, mientras que el Chiclana ya no se sostenía ni asomaba a balón parado, su única arma en los inicios. Así hasta la jugada que abre esta crónica. Cierto que por ocasiones no debió llegar al punto al que hacemos referencia. Pero fue tan flagrante la decisión, un error de tanto bulto que eso, precisamente eso, fue lo que lo condicionó todo. Y salió claramente perjudicado el Cartaya.

FICHA TÉCNICA

Chiclana: Pitu, Carreño, Manzorro, Juan Carlos, Jaime (Vicente), Argudo, Marcos (Toledo), Caballero (Estudillo), Pablo (Marquitos), Crespo y Ramírez (Adán)

Cartaya: Bocanegra, Manuel, Aitor, Zamorano, Franci Ruiz, Mario (Feria), Ordóñez (Leo), Álvaro Pereira, Lolo, Sebas y Ceada (Kata)

Árbitro: Avilés Hernández, de Sevilla. Él y su asistente condicionaron el resultado del partido. Amonestó por los locales a Jaime, Argudo y Caballero y por el Cartaya a Aitor, Franci Ruiz, Álvaro y a Lobato, el entrenador de porteros.

Incidencias: Unas 1.500 personas. Campo en regular estado. Mucho calor.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN