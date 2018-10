El Sporting prolonga su crisis en Vallecas (1-0)

El Sporting Puerto de Huelva ha caído por 1-0 en su visita al Rayo Vallecano. Tras un primer acercamiento franjirrojo, la primera ocasión del partido fue un córner botado por Flor Bonsegundo que remató alto Patri Ojeda (6'). Cinco minutos después, Lice Chamorro forzó otro saque de esquina, que lanzó está vez Paloma López, aunque esta vez no consiguió conectar bien con el esférico Patri Ojeda. Ya en el minuto 15 apareció el Rayo Vallecano con un lanzamiento de falta sobre el marco de Sara Serrat que la guardameta onubense despejó a saque de esquina, aunque no hubo cambios en forma de ocasión en el córner.En el ecuador del primer tiempo lo intentó de nuevo para el Sporting Puerto de Huelva que no encontró rematadora. Siguió un minuto más tarde un disparo ligeramente desviado de Paloma López, que lo intentó desde veinticinco metros. Volvió a probar suerte de cara al gol la mediapunta chilena, tras una recuperación de balón de Flor Bonsegundo. Sin embargo, el disparo desde el borde del área fue a las manos de la guardameta Alicia (26'). El Sporting Puerto de Huelva de animaba y en el 27' fue Anita la que puso a Lice Chamorro un centro que la paraguaya remató desviado con la punta del pie.A doce minutos para el descanso pudi cambiar el partido, pero Cinta Rodríguez estrelló un cabezazo al palo tras un córner botado por Flor Bonsegundo. Sin embargo, poco más de un minuto antes del descanso Naima hizo el único tanto del partido de un disparo desde fuera del área.El Sporting Puerto de Huelva buscó el empate en la segunda mitad sin suerte. Primero fue en una falta tras un saque de esquina a favor que lanzó Flor Bonsegundo fuera por poco (51'), y luego en otra falta colgada por Flor Bonsegundo que no consiguió rematar Anita (53').En el minuto 69 lo intentó Sandra Bernal con un disparo lejano desviado. El Rayo Vallecano se quedó con una jugadora menos por doble amonestación en el minuto 80 de Carreño, que había sustituido 18 minutos antes a Perarnau. Sin embargo, ni en el lanzamiento de falta anterior ni en los minutos restantes del partido fue capaz de marcar el equipo onubense, que acabó cerrando con tres jugadoras y con Patri Ojeda incorporada al ataque para intentar la igualada.El Sporting Puerto de Huelva comenzará en trabajo de esta semana este lunes por la tarde en la Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español para comenzar a preparar el encuentro del domingo 4 de noviembre la visita a Las Gaunas para enfrentarse al recién ascendido E.D.F. Logroño.FICHA TÉCNICA:

RAYO VALLECANO DE MADRID: Alicia, Pilar García, Mendióroz, Naima (Silvia, 65'), Ángeles (Iris, 72'), Auñón, Altuve (Carla, 89'), Sáez, Perarnau (Carreño, 62'), Andújar y Eva Alonso.SPORTING PUERTO DE HUELVA: Sara Serrat, Geraldine Leyton, Cinta Rodríguez, Anita (Bárbara Santibáñez, 77'), Lice Chamorro (Mónica Bitencourt, 58'), Alicia (Vera Diatel, 72'), Flor Bonsegundo, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal y Paloma López.GOL: 1-0 Naima (44').ÁRBITRA: Arregui Gamir (c. vasco). Amonestó a la visitante Cinta Rodríguez (80') y al segundo entrenador sportinguista, Fernando Azcárate (36'). Expulsó por doble amonestación a la local Carreño (72' y 80') y a la visitante Paloma López (41' y 93') y por expulsión directa a Fernando Azcárate (88').INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 7ª jornada de la Liga Iberdrola disputado en el campo nº 4 de la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano.