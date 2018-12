Con los objetivos al alcance

La Palma y Olímpica se marcharon de vacaciones con sensaciones contrapuestas. Por un lado, transitan por la mitad de la clasificación, pero, por otro, saben que cualquier relajación en la vuelta a la competición podría meterles en serios problemas . Ambos conjuntos han vivido situaciones complicadas. Los palmerinos vieron como su entrenador, Aurelio Santos, se marchaba al recibir otra oferta de trabajo y la línea continuista con Pascual García no ha obtenido los resultados esperados, a pesar de que el estilo de juego de los palmerinos se ha mantenido. En la Olímpica el entrenador elegido en primera instancia fue el sanjuanero Juan Márquez, pero la llamada del Extremadura al extécnico del Nacional Potosí obligó al club valverdeño a buscar otro entrenador. Entonces se produjo la llegada del sevillano Alfonso Lozano, que ha convertido a la Olímpica en un equipo competitivo, tal y como demuestran los nueve empates que suma el cuadro verdiblanco.

El filial, pendiente de la situación institucional

No solo el primer equipo del Recreativo vive a la expectativa de lo que ocurra en los próximos días con la situación económica e institucional de la entidad albiazul, ya que el filial también puede sufrir las consecuencias. Los jugadores del Atlético Onubense tampoco han recibido los emolumentos pactados hasta la fecha y algunos de ellos podrían abandonar la disciplina del combinado que alecciona Iván Rosado. Además, la buena trayectoria del combinado albiazul no ha pasado desapercibida y hay canteranos que han llamado la atención de otros conjuntos. Es el caso de Diego Vargas, que tras haber firmado 11 goles en los primeros 16 encuentros, está en la órbita del Sevilla C, aunque el ariete tiene contrato con el Decano y el club hispalense tendrá que negociar con el Recreativo si quiere incorporar al delantero en el mercado invernal. También hay que tener en cuenta que Ikwu, que ha venido participando en los últimos encuentros, ya está a disposición de José María Salmerón y puede jugar con el primer equipo.