Otra final para el Cartaya tras la victoria en Jerez

Otra final en toda regla para el Cartaya, que comparece con la moral por las nubes tras el importantísimo triunfo en Jerez. En caso de victoria metería al Pozoblanco en la preocupación. Los visitantes rebajan prestaciones fuera de casa. Regresan Lolo, Paco Benítez y Diego Vargas. Ganar es otro salto a la vida.

La victoria en Jerez devolvió al Cartaya a la vida. Fue como recuperar pulso y oxígeno, un crédito para seguir creyendo, para fortalecer la fe y la autoestima. Esa fue la realidad del partido. Pero nada es concluyente, sobre todo porque la situación no es la ideal para tirar cohetes ni campanas al vuelo. A este punto y hora de la Liga, el conjunto de Juanma necesita seguir ganando, por lo que el partido ante el Pozoblanco es otra final en toda regla. De hecho, todo lo que le queda son finales. Y en situaciones así, los nervios de acero se llevan gatos al agua. En Jerez jugó con la ansiedad de un rival que ahora mismo es mantequilla. Esperó su momento y asestó los golpes cuando el enemigo ya no tenía capacidad de respuesta. Es posible que ante el conjunto pozoalbense tenga que aplicar la misma medicina. Cierto es que los cordobeses no comparecen en Cartaya en el mismo estado de ansiedad que el Xerez, pero sin laman aquí, es posible que los nervios comiencen a escalarle las piernas. Y ya sabemos qué ocurre cuando eso pasa, que la cabeza comienza a ver preocupaciones por todas partes.

Así es la cita, cargada de adrenalina, de importancia y sin condimentos. No los necesita. Se viste sola. Otra vez vivir o morir. Porque la victoria en Jerez, repetimos, solo ha sido un latido más. Sumamente importante, pero solo eso. Si no gana al Pozoblanco la situación volverá a ser como antes de Jerez y con dos jornadas menos. Eso ha tratado de hacer ver el entrenador a los jugadores. Que no hay nada hecho porque esa es la realidad. Por lo tanto, la mentalización debe ser de hormigón armado. Solo así podrá seguir aumentando las pulsaciones.

El entrenador rojinegro recupera efectivos respecto a la jornada anterior. Lolo y Paco Benítez ya están disponibles y Diego Vargas también se suma a la causa. Otra cosa es lo que haga con respecto a las modificaciones en el once teniendo en cuenta el gran rendimiento que dio el equipo en el Municipal de Chapín a pesar de las ausencias. Además, la gente que saltó desde el banquillo fueron decisivos. Fran Palma y Tavira marcaron los goles, además del trabajo de Gabarri en la medular. En definitiva, buenas noticias en ese sentido.

Respecto al Pozoblanco, es un equipo que encaja con facilidad y sus prestaciones bajan considerablemente lejos de su feudo. Si en Cartaya asoman esas carencias y los locales eligen bien los momentos, entonces se pondrán cerca de la victoria. Pero esta liga está tan de natural variable que aventurarse a un pronóstico de lo que pueda ser, sería una auténtica temeridad. Lo que está claro es que para conseguir la victoria, el Cartaya tendrá que sudar tinta.

En relación con el once, todo se viste de incógnita por lo anteriormente apuntado. En condiciones normales, tanto Lolo como paco Benítez tendrían que ser titulares. Veremos. Así que el equipo podría estar formado por Ángel en la portería, con defensa de cuatro formada por Pepe, Franci Ruiz, Paco Benítez y Novoa. El pivote para Ulloa, con otra línea de cuatro por delante con Manuel, Juanma Galán, Miguel Fernández y Lolo y Wocjik en la punta del ataque.

Ha comparecido la primavera y el Jerez al Cartaya se le alteró la sangre en forma de triunfo. Fue como dejar el crudo invierno atrás. Por lo que el objetivo es seguir en el buen tiempo. Y la victoria se antoja imprescindible para ello.