El filial salva un punto en el descuento ante La Palma (1-1)

El viento y el árbitro fueron los grandes protagonistas del derbi entre el Atlético Onubense y La Palma, que acabó en empate gracias a un tanto desde los once metros de Arias sobre la bocina que evitó la segunda derrota consecutiva del filial que entrena Iván Rosado.

El choque tuvo intensidad, pero no demasiado fútbol. Ninguno de los dos conjuntos contó con un gran número de ocasiones y cada uno dominó una parte, por lo que el resultado puede considerarse justo. El fuerte viento que azotó la Ciudad Deportiva condicionó el desarrollo del encuentro. Así, el cuadro local fue el dominador del primer tiempo, pero su ocasión más clara tuvo que llegar a balón parado. Un córner botado por Carlos Martínez se fue cerrando hasta estrellarse en la cruceta en el segundo palo.

La Palma, que jugó contra los elementos, se estiró cada vez que pudo.En su primer acercamiento David García trató de superar a Vichi con una vaselina que se marchó fuera, pero fue Chía el que tuvo la oportunidad más clara de romper el empate justo antes del descanso. El delantero del combinado palmerino se quedó solo ante Vichi y cuando se cantaba el gol envió el balón fuera rozando el poste.

La vuelta de vestuarios trajo un cambio de dibujo en el Decano, que se cerró con tres centrales, lo que unido al viento le dio la posesión a La Palma. Sin embargo, las ocasiones brillaban por su ausencia hasta que Pablo Becken sacó en largo un saque de banda y encontró a Manu Cruzado, que alojó el balón en el fondo de las mallas recreativistas, endulzando el debut de Dioni Arroyo como técnico palmerino, ya que la directiva condal decidió despedir a Pascual García, a pesar de que el pasado fin de semana ganase al Alcalá.

El partido seguía avanzando sin grandes ocasiones. Ante ello apareció el colegiado del encuentro para dejar descontentos a unos y otros. Primero dejó al filial recreativista con un hombre menos al mostrar la segunda amarilla a Ponce después de un malentendido durante un cambio y luego decretó penalti en una acción más que dudosa en el área sobre Fernando.

Corría el último minuto del choque cuando el juvenil albiazul recibió dentro del área y terminó en el suelo. El colegiado decretó la pena máxima ante el enfado de La Palma y Arias asumió la responsabilidad de lanzar y no falló. El gol del empate fue prácticamente la última jugada del choque. El punto no contenta a ninguno de los dos. Los albiazules se alejan cada vez más del ascenso, mientras que La Palma no termina de poner tierra de por medio con el descenso.

FICHA TÉCNICA

Atlético Onubense: Vichi; Ale Soler, Moi (Iván Arenas, 81’), Ikwu, Diego Domínguez, Abu, Nené (Ramón, 84’), Dani Asuero (Fernando, 81’), Arias, Ponce y Carlos Martínez (David Alfonso, 46’).

La Palma: Luis; Juan, Manu Calle, Finidi Vela, Pablo Becken, Andrés, Manu Cruzado (Galleti, 72’), Álex Pérez, David García (Alvarito, 86’), Chía (Carlitos Lagares, 60’) y ManuSuárez (Manu Caro, 79’).

Goles: 0-1 (69’) Manu Cruzado. 1-1 (90’) Arias, de penalti.

Árbitro: Romero Llamas. Amonestó a los locales Carlos Martínez, Vichi, Dani Asuero, Abu, Nené y Ponce, a éste en dos ocasiones por lo que fue expulsado en el 89. Por los visitantes vieron la amarilla Andrés, Finidi Vela y Juan. Expulsó al delegado visitante Manuel Cárdenas (89’)

Incidencias: Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva delDecano ante unos 250 espectadores.