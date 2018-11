Manita bajo la lluvia de la Olímpica (5-2)

Manita bajo la lluvia. No es el título de ninguna película, pero por trama y protagonistas podría ser perfectamente cualquier superproducción de Hollywood. Tuvo ritmo, intensidad, intercambio de roles y goles. Muchos goles. Un festival, al que se sumó un actor con papel antagonista: La lluvia. Ayudó para hacer del duelo un séptimo arte.

El encuentro comenzó con dos tantos locales. Un guión con el mismo patrón: Rechace y gol a puerta vacía desde la frontal. El primero, de Selu; el otro, de Diego, al que le da igual la escena. Lleva el gol en las venas y se mueve divinamente entre líneas. Eran los primeros 19 minutos.

El San José intentó desperezarse con un disparo lejano de Dani y un cabezazo de Jaime. Eran los primeros golpes de los visitantes y la Olímpica lo acusó. Se sometió al dominio rival. Así, una indecisión de la defensa y el portero, terminó con Nacho por el suelo y el gol en las redes.

Los verdiblancos dieron un paso atrás y se precipitaron hacia un segundo tanto, que no tardaría en llegar. Una cesión discutida acabó en un gol de libre indirecto. Una barrera humana en la línea de gol no evitó el empate justo antes del descanso. Este año, no existe un partido de la Olímpica sin emoción. Da igual lo pronto que marque y la diferencia que logre.

La segunda parte comenzó con superpoblación de fantasmas. Pero, lejos de la realidad, fue una auténtica sangría. De color roja. Lobo tuvo dos, y las dos 'mordidas'. Válgame el chiste. También Selu lo intentó en el que pudo ser el gol de su vida. Le falló el recorte final. Fue justo antes del gol de Braulio, golazo. Por su temple, por su definición, por el momento. Golazo. Al palo largo, desde el vértice contrario.

Poco después llegó el cuarto. Obra de Oliveira, que también sabe marcar. Aprovechó un mal despeje de Sebas para anotarle de cabeza un gol a la tranquilidad. El quinto lo metió Kevin. Otro rechace; otro servicio a la red, provocado por un césped de urgencia. Si algo le sobraba al piso era el factor sorpresa del agua. Un espectáculo para el aficionado, que deja a la Olímpica a cuatro del descenso.

FICHA TÉCNICA: Olímpica: Nacho; Paco, Pablo Oliveira, Antón, Güi, Víctor Pachón, Luis Zambrano Lorca, min. 82), Selu (Sergio, min. 67), Kevin, Diego (Manuel Arrayás, min. 85) y Braulio (Manuel Del Valle, min. 73).

San José: Sebas (Álex, min. 66); Alvi, Dani, Ismael (Joaqui, min. 72), Jaime, Rubén, Selu (Aranda, min. 72), Varona (Salva, min. 36), Sosa (Juan, min. 36), Kisko (Óscar, min. 57) y Lobo (Marcos, min. 80).

Árbitro: López Racero (gaditano). Mostró cartulina amarilla a Diego, Manuel Del Valle, Nacho, Luis Zambrano y Paco por parte local; y a Joaqui, Marcos y Salva por parte visitante.

Goles: 1-0, min. 13: Selu. 2-0, min. 19: Diego. 2-1, min. 35: Lobo. 2-2, min. 44: Juan. 3-2, min. 61: Braulio. 4-2, min. 64: Pablo Oliveira. 5-2, min. 68: Kevin.

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo segunda jornada de liga del grupo 1 de División de Honor, disputado en el Javier López Guilarte ‘Zarrita’ de Valverde del Camino ante algo más de 200 valientes.