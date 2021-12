San Roque - Mirandés (0-3): El torneo del KO termina pronto

Ha sido corta la aventura del San Roque este año en la Copa del Rey. El Mirandés de Segunda División demostró en el Ciudad de Lepe su idilio con esta competición y superó con claridad al equipo lepero, de Segunda RFEF, a pesar de la buena primera mitad realizada por la escuadra de Antonio Fernández Rivadulla en la que ofreció una buena imagen y creó numerosas ocasiones para marcar. Pero, tal como le viene ocurriendo en la liga, siguió careciendo del acierto necesario para traducirlas en gol.

Con una alineación inicial muy parecida a la habitual en liga y recuperando el esquema de tres centrales y dos carrileros, el San Roque salió dispuesto a que no se notara sobre el terreno de juego la diferencia de categoría entre los dos equipos. Bien es verdad que en el once titular del Mirandés solo repetía un jugador, el lateral derecho Sergio Carreira, de los que salieron de inicio en su último partido de liga.

Las intenciones del equipo lepero se vieron ya al medio minuto de partido cuando una llegada de Migue Brenes por la derecha hasta línea de fondo la remató Charaf obligando a Ramón a tener que intervenir para atrapar el balón junto al palo.

Tras unos primeros minutos de dominio local, el conjunto visitante salió a respirar por su flanco derecho con Hassan como protagonista. El extremo del Mirandés encaraba a su par cada vez que tenía el balón, lo que obligó al equipo lepero a replegarse sobre su portería. Estas primeras incursiones no acabaron de llevar verdadero peligro sobre la puerta defendida ayer por Salvi. Sin embargo, la primera vez que el Mirandés tiró sobre portería fue para adelantarse en el marcador. Marqués disparó duro de desde el borde del área, Salvi rechazó como pudo y ahí estuvo Olguín más listo que la defensa para meter el pie y hacer el primer gol visitante.

El San Roque quedó tocado durante varios minutos en los que el equipo de LoLo Escobar pudo ampliar su ventaja en una nueva jugada de Hassan que Marqués no supo rematar sobre la misma línea de gol cuando el balón ya se colaba.

Pasados estos minutos, los de Antonio Fernández volvieron a tomar el control del partido, ahora con mucha más intensidad, llegando a crear ocasiones suficientes como para irse al descanso al menos con el empate. Brenes volvió a llegar con peligro por la derecha, Abeledo de volea que se marchó cerca del palo, Nané con un disparo duro desde el borde del área que se encontró con una gran respuesta de Ramón metiendo una mano abajo muy difícil y de nuevo Abeledo con un remate a la media vuelta desde el punto de penalti que el defensa visitante Sanchís sacó con la cabeza arrojándose en plancha con el portero ya batido. Incluso llegó el San Roque a reclamar un posible penalti por un empujón de Carreira sobre Nané en el minuto 25, pero el árbitro del partido, el extremeño Hernández Maeso, no lo vio de la misma manera.

El paso por vestuarios pareció no sentarle bien al San Roque que vio cómo el ímpetu con el que acabó la primera mitad ya no era el mismo en el arranque de la segunda. Tras unos minutos en los que no pasaba nada en ninguna de las dos áreas, un mal pase de Alex Carmona en el centro del campo lo interceptó Marqués que se fue solo hacia la portería lepera y batió con tranquilidad a Salvi en el uno contra uno.La cuesta a salvar era ya muy empinada, y más que pudo serlo de no ser por la mano de Salvi que solo tres minutos después del segundo del Mirandés evitó el tercero a disparo de Riquelme. La única ocasión clara que tuvo el San Roque para volver a meterse en el partido la tuvo Nané en el 71, pero su remate acabó en el lateral de la red de la portería de Ramón.

El tercero del Mirandés en el 74, de nuevo obra de Marqués que remachó sobre la línea una nueva jugada de Hassan, acabó por cerrar cualquier atisbo de remontada.

Ficha técnica

San Roque: Salvi; Migue Brenes (Camacho, 70’), Alex Carmona, Becken (Iván Robles, 79’), Antonio López, Fran Ávila; Adrián Ruiz, Charaf (Cascajo, 79’), Víctor Morillo; Nané Chuma, Abeledo (Pola, 70’).

Mirandés: Ramón; Sergio Carreira (Anderson, 77’), Sanchís (Eric, 89’), Capellini, Iago López; Hassan, Rementería (Durán, 89’), Olguín (Oriol Rey, 56’), Riquelme (Iñigo Vicente, 77’); Gelabert, Marqués.

Goles: 0-1 Olguín (12’). 0-2 Marqués (58’). 0-3 Marqués (74’).

Árbitro: Hernández Maeso, del comité extremeño, auxiliado por Romano García y González Narváez. Mostró tarjeta amarilla a Migue Brenes, Becken y Nané por parte local, y por parte visitante a Marqués, Olguín y Capellini.

Incidencias: Partido de la primera eliminatoria de Copa del Rey disputado en el estadio Ciudad de Lepe con la presencia de casi 2.000 espectadores.