Un centenar de arqueras participan en el Trofeo 'Solo Mujeres'

El Trofeo Solo Mujeres volvió a celebrarse tras dos años. En 2020, cuando estaba a punto de disputarse la VIII edición de este esperado evento, tuvo que ser suspendido debido al inicio de la pandemia provocada por la Covid-19. Tras este contratiempo, el Club Asirio trató de organizarlo a finales de ese mismo año, pero una serie de circunstancias sobrevenidas nuevamente por el rebrote de esta enfermad hizo que, definitivamente, los organizadores desistieran de convocarlo en tan azaroso año.

La competición, pionera en este deporte en España, por la que el Club Asirio está luchando para conseguir su afianzamiento año tras año, se suele celebrar el 8 de marzo haciéndolo coincidir con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La situación en marzo de 2021, de nuevo achacable a la Covid-19 no era la más propicia para desarrollar este evento, por lo que el Club Asirio, por responsabilidad decidió posponerlo hasta que las circunstancias sanitarias mejorasen. Una vez pasado el verano, tras bajar la tasa de incidencia de forma notable, la entidad onubense organizó el prestigioso trofeo el pasado domingo 24.

En esta ocasión, al igual que viene sucediendo edición tras edición, tuvo un gran éxito, ya que se limitaron las plazas de participantes a 100 arqueras, completándose el cupo a los pocos días de abrir el plazo de inscripciones, rozando el récord de este evento que se encuentra en 102 deportistas inscritos y asistentes en marzo de 2019, última edición celebrada. Esta circunstancia da idea de la reputación que goza este trofeo. Al mismo concurrieron desde varios puntos de la geografía nacional, así como del país vecino.

Como arquera más destacada se contó con la presencia de la onubense Elena Rodríguez Prieto, afincada en el pueblo cacereño de Deleitosa, campeona del mundo de recorrido 3D en 2015, y varias veces campeona de España, formando parte del combinado español, así como otras campeonas en diversos torneos de relevancia a nivel nacional. Toda esta participación avala el nivel existente entre las competidoras a este encuentro deportivo.

El objetivo del club Asirio desde hace varios años, es fomentar la integración de la mujer en un deporte predominantemente masculino. Este propósito se viene consiguiendo año tras año, concretamente en el último Campeonato de España se alcanzó la equidad entre ambos sexos, 25 hombres y 25 mujeres. Además, el club onubense ha sido el que más participantes, en general, aportó a las categorías de promoción (junior, cadete y menores de 14 años), dato muy significativo, que indica el nivel y la importancia del tiro con arco onubense en España. La Junta Directiva de la entidad Asiria, como se ha dicho anteriormente, tiene objetivo primordial la equiparación entre ambos sexos, además, también ha apostado firmemente por fomentar este bello deporte entre los más jóvenes.

Una vez finalizada la competición se rindió homenaje a dos grandes arqueras del Club Asirio, a Isabel Alda Salas, más conocida como la abuela del club, que a sus 78 años sigue compitiendo en campeonatos, tanto provinciales, regionales, como nacionales, siendo el mejor ejemplo de vitalidad, deportividad y respeto para el resto de deportistas. También se homenajeó a Aurora María Quintero Gómez, presidenta del Club Asirio hasta el pasado mes de junio, estando al frente de la dirección de la entidad durante más de 15 años, y bajo la cual se han llevado a cabo importantes proyectos como la escuela de menores o este prestigioso Trofeo Solo Mujeres. También y como hito resaltado, se ha conseguido bajo su laboriosa y productiva presidencia el descubrimiento y despegue de dos jóvenes talentos a nivel nacional e internacional como son Miguel Ángel Medina Orta y Leyre Fernández Infante, sin olvidar las jóvenes promesas que van cosechando éxitos para el deporte onubense en todos los eventos que participan.

En cuanto a la competición, se ajustó, a lo habitual para este tipo de certamen, es decir tirada de 60 flechas en dos tandas de 30 cada una, siendo las vencedoras:

Arco novel infantil, Marina Cárdenas Vergara; Arco novel senior, Susana Andre; Arco recurvo senior, Rocío Ortiz Romero; Arco recurvo junior, Rocío González Lozano; Arco recurvo cadete, Judit Jiménez Llanes; Arco recurvo infantil, Marta Aznar Tejero; Arco recurvo alevín, Sandra Pérez Cumbreras; Arco recurvo benjamín, Carla María Ferrera Rubio; Arco recurvo ardilla, Enma Márquez Romero; Arco recurvo novel, Manuela García Barroso; Arco compuesto senior, Elena Rodríguez Prieto; Arco estándar senior, Noelia Paez Carrillo; Arco estándar veteranas, M. Carmen Morón Cáceres; Arco desnudo senior, Madalena Viegas; Arco instintivo sénior, Inés Nisa Rueda; Arco instintivo veteranas, Isabel Alda Salas.