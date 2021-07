Las grandes promesas del atletismo nacional disputarán el Campeonato sub 18 en el Estadio Iberoamericano

El Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín se convierte este fin de semana en el epicentro del futuro del atletismo con la celebración de dos grandes citas nacionales: el Campeonato de España Sub 18 de Atletismo y el Campeonato de España de Sub 18 Clubes en Relevos 4x100 metros lisos, disputándose esta última el domingo 25 de julio dentro del programa de pruebas.

Más de 1.100 participantes, entre deportistas, entrenadores y delegados se darán cita el sábado y el domingo en la capital onubense para este gran evento, que ha sido presentado por el vicepresidente de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García, el vicepresidente de la Federación Española de Atletismo Enrique López Cuenca y el coordinador del Campeonato, Emilio Martín.

Tras la celebración en 2004 del XI Campeonato Iberoamericano de Altletismo, el Estadio Iberoamericano de Aletismo vuelve a acoger un Campeonato de España, en esta ocasión de categoría Sub 18. Según el vicepresidente, para la Diputación de Huelva "nuestras instalaciones suponen una apuesta por el deporte de base y más concretamente con el atletismo de base, desde su apertura al público en el año 2005". Según ha indicado, "desde nuestra institución no sólo apostamos por la celebración del Meeting Iberoamericano de Atletismo, considerado entre los tres mejores a nivel nacional, sino que en este año complicado queremos hacerle un nuevo guiño a la celebración de campeonatos a nivel nacional”.

Junto a la capacidad organizativa de este tipo de eventos, la Diputación de Huelva, ha añadido, sigue apostando por la celebración de eventos que supongan un valor añadido a nuestra provincia, "con cerca de 200.000 euros que se quedarán de retorno y que hacen del deporte un elemento tractor de la economía".

El vicepresidente de la RFEA ha afirmado que el Meeting Iberoamericano de 2004 fue "el inicio de una gran amistad" entre la Federación y la Diputación de Huelva, a la que ha agradecido que haya hecho posible que este campeonato sea en el Estadio Iberoamericano. Según ha señalado se trata de la única pista, sede de la Federación, dedicada exclusivamente al atletismo, "una muestra de la intensa colaboración que mantenemos".

En el terreno deportivo, López Cuenca ha explicado que hay unos 650 atletas inscritos, cada deportista solo podrá participar en un máximo de dos pruebas, incluyendo el relevo, y que por la categoría sub 18, antesala de la sub 20 y sub 23, han pasado grandes atletas que ahora se encuentran en la élite internacional, "como el onubense Héctor Santos".

Aunque este año se ha suspendido el Campeonato de Europa sub18, la Federación ha acordado un encuentro internacional con Francia a principios de agosto, "en el que la selección española saldrá del Campeonato de Huelva de este fin de semana". Será un campeonato sin público, ya que no permitido por los distintos protocolos, pero se retransmitirá de manera íntegra en streaming.

El cartel del Campeonato hace un homenaje a los atletas onubenses, incluyendo la imagen de un atleta en progresión, en este caso se trata de Ismael Díaz Arias. Este fin de semana el campeonato contará con 150 voluntarios, que lucirán la imagen Huelva eleva tus sentidos, gracias a la colaboración del patronato provincial de turismo.

Por su parte, el campeón del mundo de Duatlón y embajador del deporte onubense Emilio Martín, ha afirmado que este Campeonato, del que es coordinador, "es el trampolín de muchos deportivas hoy desconocidos, pero que en el futuro serán grandes atletas". Martín ha subrayado la gran capacidad organizativa de la provincia en este tipo de eventos: "Huelva es un referente y estoy seguro de que va a volver a estar a la altura". Asimismo se ha mostrado agradecido a la Diputación, donde está realizando las prácticas de un máster deportivo, por confiarle la responsabilidad de coordinar el evento.