El CD Zarza renuncia a disputar el ‘play off’

Las primeras reacciones en el fútbol onubense por la decisión de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) de resolver los ascensos a través del play off exprés no se han hecho esperar. Así, atendiendo a las clasificaciones vigentes en el momento del parón competitivo y a la proporcionalidad de los puntos sumados en relación con los partidos disputados, en la Primera Andaluza de Huelva las semifinales han quedado fijadas en los encuentros que tendrán que disputar el Bollullos ante el Cerreño y el Ayamonte ante el Camping La Bota.

En Segunda Andaluza, por su parte, había dos ascensos directos para los primeros clasificados de cada grupo, que han recaído sobre Moguer y Tharsis, mientras que otros cuatro equipos de cada grupo tendrían que opositar por otras dos plazas a través de las eliminatorias de ascenso. En el Grupo I dichas plazas correspondían a Cruceño, Repilado, Zarza y Cortegana, mientras que en el Grupo II los clasificados son San Roque B, San Juan, Punta del Caimán y Manzanilla.

Sin embargo, el CD Zarza ha sido el primer club que se ha mostrado contrario a la disputa del play off públicamente. El centenario conjunto andavaleño ha comunicado a través de sus redes sociales que renuncia y se muestra contrario a la celebración de las eliminatorias de ascenso en una categoría en la que no existen medios para garantizar la salud de los implicados. “Es mejor tener salud que poder hablar de un resultado”, señala en su comunicado el club onubense, que dejará vacante de esta manera una plaza en el play off del Grupo I. Existe un precedente, ya que La Palma B también renunció a jugar el play off y la federación invitó al sexto clasificado. En esta ocasión el turno le correspondería al Trigueros.