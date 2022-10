Vuelve la mejor Carolina para pasar por encima de la número 1

Podría haber sido perfectamente la final del Mundial. El de Huelva. En su Palacio. Pero la dura lesión de la onubense impidió que fuese protagonista en una semana que siempre lamentará su ausencia. El enfrentamiento entre Carolina Marín y Yamaguchi en semifinales del Abierto de Francia podría haber sido perfectamente la final del Mundial. Incluso el ambiente, este sábado en París, era de casa con cánticos favorables para la onubense. Con su madre en la grada. Con mucho a su favor.

Puede que incluso la estrategia mental de Carolina fuese exactamente esa. Imaginar que es la final del Mundial de Huelva. La que, lamentablemente, nunca volverá, pero de la que podrá resarcirse todas las veces que quiera. Y este sábado era una de ellas.

El duelo entre ambas es uno de los clásicos en el circuito Mundial, ya que hasta esta ocasión se habían enfrentado en 14 ocasiones, con 7 victorias para cada una; la última vez fue en los cuartos de final del Campeonato del Mundo, en agosto de 2022, cuando la asiática venció en 54 minutos por un doble 21-17.Además del resultado había otro factor importante que valorar, y son las sensaciones. Porque hacía tiempo que la onubense no se medía a una jugadora del top ten mundial (sus últimas y sorprendentes derrotas llegaron ante volantistas de segundo nivel), y qué mejor piedra de toque que la número uno.

El tipo de partido que se antoja ante la japonesa es más del estilo de Carolina en comparación con los cuartos de final de este viernes frente a Yue Han. Ante Yamaguchi el partido es más de fuerza. Más físico. Más de golpear. Más de Carolina. Y entre que la onubense salió al 100% y la japonesa se topó con la red en los primeros compases, el partido se colocó 7-1 en un abrir y cerrar de ojos. Cierto es que es difícil medir la expresión de Yamaguchi. Su rostro no genera cambios termine como termine el punto. Solo se intuyó que algo cuando en los descansos daba la sensación que se encontraba mal, con algún problema. Pero dijo que no y el partido siguió para adelante. Antes de eso la número 1 recuperó algo de terreno (11-6) para igualar la manga a 12. Pero Carolina metió una marcha más y se llevó el set con cierta facilidad (21-14).

La onubense comenzó fallando en el segundo parcial. Y tuvo que ir a remolque en los primeros puntos. Aguantó como pudo el tirón para que no se escapara el set tan pronto (5-7). Incluso se fue al descanso por delante (11-9). A partir de aquí se impuso el físico de Carolina, que generó puntos de todos los colores para aumentar la ventaja (15-10) y dejar que la inercia siguiera su curso. Le costó algo cerrar el partido (21-18) pero lo cerró.

Ha vuelto la gran Carolina desde su lesión. Pero no es la mejor versión. Porque tiene margen de mejora todavía. Este sábado no fue el día de Yamaguchi. Habrá seguro más envites. Porque la onubense va a dar un salto importante a partir de la semana que vienen en el ranking mundial. Carolina ha vuelto para quedarse. Y mañana disputa una final de unos de los torneos más importantes del año. La volantista no gana un torneo del Circuito Mundial (ahí no se contabiliza el Europeo) desde el 7 de marzo de 2021, cuando conquistó el Abierto de Suiza tras imponerse en la final a la india Pusarla Sindhu por 21-12 y 21-5.