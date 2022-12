Villarreal - Sporting (2-3): Impulso de tres puntos

El Sporting de Huelva ha vencido 2-3 al Villarreal en un partido vibrante en su segunda mitad. La primera no hacía presagiar el desenalce, ya que el encuentro comenzó sin ocasiones claras. Se acercó por primera vez el Sporting con un centro de Hmírová que despejó en el área de cabeza Lara Mata. Posteriormente recibió una falta Paula Romero tras recibir de María Ruiz. Lanzó Patri Ojeda el libre directo ajustado al palo, pero detuvo el esférico C. Carbonell (9'). También lo intentó Bárbara con un centro-chut tras recibir de Cristina Gey que atrapó C. Carbonell (20'). Respondió el Villarreal con un disparo de Estega en la frontal tras zafarse de la zaga sportinguista que detuvo Meršnik sin problemas (27'), como también detuvo a cinco minutos para el descanso un tímido remate de Belén en el área tras un centro de Giménez. Lo intentó Bárbara a los dos minutos de la reanudación con un disparo desde fuera del área que detuvo C. Carbonell. Luego lo intentó para las locales Ainoa con un disparo desviado tras un despeje que se le quedó corto a Carrasco R. y no pudo sacar del área luego S. Castelló (53') y también Francisca Lara con un disparo lejano que despejó Meršnik con una buena estirada (56'). Poco después llegó el primer tanto del partido: Claudia Iglesias adelantó a las locales en el minuto 59 al aprovechar un centro desde la derecha de una vieja conocida, Fatou Kanteh, que había saltado minutos antes al terreno de juego. Quien también saltó poco después fue ADT, quién en el ecuador del segundo periodo hizo el empate al rematar de cabeza en la frontal del área de meta un centro desde la línea de fondo de Carrasco R. Avisó en el minuto 81 S. Castelló con un disparo tras recibir un balón de ADT fuera del área que se fue fuera por poco. Se pondría por delante el Sporting en el segundos después con una vaselina en el área de María Ruiz, que se estrenaba como goleadora con la camiseta sportinguista con un tanto de bella factura. M. Llompart, de penalti, hizo a 5 minutos para el final la igualada tras un penalti por el que vio roja S. Castelló por tocar el balón con la mano en una jugada embarullada en el área onubense. Pero el Sporting, a pesar de la inferioridad numérica, siguió intentándolo, y el éxtasis llegó una vez más gracias a un tanto en tiempo de recuperación de Balcerzak, como ya ocurrió hace quince días en Fuenlabrada. La centrocampista polaca cabeceó un centro desde la línea de fondo de Patri Ojeda, que había recibido el rechace de un saque de esquina botado desde el otro costado del campo (94').

Ficha técnica

VILLARREAL CLUB DE FÚTBOL: C. Carbonell, I. Miguélez, Giménez (Nerea, 57'), Belén (M. Llomart, 50'), Estefa (Kanteh, 50'), Sheila, Claudia I. (Cienfu, 89'), F. Lara, Sildevila, Ainoa y Lara Mata. SPORTING CLUB DE HUELVA: Meršnik, Carrasco R., María Ruiz, Hmírová, Bárbara (ADT, 62'), L. Ballesté, Patri Ojeda, S. Castelló, Kühn, Paula Romero y Cristina Gey (Balcerzak, 62'). GOLES: 1-0 Claudia I. (59'). 1-1 ADT (68'). 1-2 María Ruiz (81'). 2-2 M. Llompart (85', p.). 2-3 Balcerzak (94'). ÁRBITRA: Paola Cebollada López (c. aragonés). Expulsó a la visitante S. Castelló (83'). INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 12ª jornada en la Liga F disputado en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Representantes del C.D.S. Vila-real realizaron el saque de honor.