La tercera edición del Triatlón de Islantilla se disputa el sábado 17 de este mes

El patio central del hotel DoubleTree by Hilton Islantilla Beach Golf Resort ha acogido esta mañana el acto oficial de presentación del 3er Triatlón de Islantilla, una prueba deportiva incluida en el calendario de la Federación Andaluza de Triatlón, y que tendrá lugar el próximo 17 de octubre escogiendo como escenario el enclave turístico que comparten los Ayuntamientos de Isla Cristina y Lepe.

El lema de la prueba este año es ‘Diversión y Seguridad’, y su organización supondrá un despliegue extraordinario de personal para garantizar el cumplimiento estricto del protocolo desarrollado por la Federación Española de Triatlón en prevención de la covid 19.

El acto ha sido conducido por el director del complejo Islantilla Golf Resort, Antonio Ruano, quien ha introducido al resto de representantes institucionales y empresariales que han confluido en la organización de esta prueba deportiva al más alto nivel, así como a las figuras del deporte invitadas a la presentación: el dos veces campeón del mundo de Duatlón, el onubense Emilio Martín, y la destacada triatleta María Pujol, que participará en la prueba. Ruano ha aprovechado, además, para reafirmar el compromiso de su grupo con el deporte, con iniciativas como ésta o como el proyecto Cycling Friendly.

Para el vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla y primer teniente de alcalde de Isla Cristina, Francisco Zamudio, “con este evento se abre el calendario de competición de media distancia en Andalucía, siendo la primera prueba de estas características que se celebra tras el estado de alarma por la covid 19”. Asimismo, ha continuado Zamudio, “la elección de Islantilla para la realización de este Triatlón no es fruto del azar, ya que este enclave se caracteriza por acoger la práctica de multitud de deportes náuticos, entre ellos la vela, el windsurf o el padelsurf, y constituye en sí mismo un escenario inigualable para el desarrollo de otras muchas actividades deportivas integradas en la naturaleza”. El representante isleño ha finalizado su intervención agradeciendo a todas las entidades y empresas implicadas en este evento y ha deseado mucha suerte a los participantes en ella.

El teniente de alcalde delegado por el Ayuntamiento en Lepe en la Mancomunidad de Islantilla, Jesús Toronjo, ha valorado “muy positivamente que nuestro destino acoja este tipo de eventos que demuestran que es posible llevar a cabo una actividad deportiva de este calibre si se mantienen los pertinentes protocolos de seguridad sanitaria”. Toronjo ha destacado “la enorme proyección de un evento de este nivel en nuestro destino, porque va a permitir mostrar a cientos de visitantes lugares tan atractivos como La Antilla, Lepe, Isla Cristina, La Redondela, o la propia Islantilla, puesto que tanto los segmentos de natación como los de carrera a pie y ciclismo se desarrollarán en estos lugares”. El representante lepero ha concluido su intervención recordando que “el deporte es la mejor medicina frente a cualquier pandemia”.

Han asistido también a la presentación el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Isla Cristina, Antonio Peña, y la concejal de Turismo del Consistorio lepero, Elena Vélez. Ambos han querido respaldar con su presencia una iniciativa que sirve para promover la práctica de la actividad deportiva y la promoción turística de la comarca.

Byon Sports Events, entidad organizadora del evento, ha estado representada por su directora, Conchi Yllanes, quien ha sido la encargada de desgranar los detalles más técnicos del evento. Como apasionados del deporte, Byon Sport reconoce que la elección de Islantilla se ha basado “en optar por un entorno que apuesta decididamente por el deporte y que además lleva el sello Marca Andalucía, porque nos sentimos orgullosos de nuestra tierra; asimismo, todas las previsiones parecen indicar que la organización de esta prueba será un acicate para potenciar el turismo en la zona tras la finalización del verano, y al mismo tiempo servirá para fomentar los hábitos saludables que trae consigo el deporte”. Yllanes ha tenido también emocionadas palabras para el recientemente desaparecido triatleta internacional Diego Paredes, a quien ha dedicado un sentido homenaje.

Las dos últimas intervenciones han sido la del tricampeón del mundo de duatlón, Emilio Martín, y la de la triatleta María Pujol. El onubense, que no participará este año en la prueba por motivos personales, ha aprovechado su paso por el estrado para agradecer el esfuerzo de la Mancomunidad y los Ayuntamientos, así como de la iniciativa privada, para sacar adelante este evento, “porque el deporte mueve a mucha gente, y son muchas personas las que viven de él, y es fundamental que volvamos a poner en marcha el calendario de pruebas”. Martín ha animado además a las instituciones “a que se trabaje más el turismo deportivo como salida a la estacionalidad turística de la provincia”.

Por su parte, María Pujol, quien sí tomará parte en esta competición, ha expresado su “satisfacción por las excelentes condiciones que ofrece este destino para el desarrollo de esta prueba: personalmente he visitado los escenarios donde tendrá lugar el próximo día 17 de octubre, y considero que las condiciones de este destino son inmejorables”.

El cartel anunciador de la prueba tiene como protagonista a la propia María Pujol, campeona en la categoría de Media Distancia Femenina. Además, en esta tercera edición se establecerán las siguientes distancias: Olímpico con Drafting (natación 1.500 m, bicicleta 21km y carrera a pie 10 km) y Media Distancia o Half (natación 1.900 m, bicicleta 45 km y carrera a pie 21 km). La distancia Half tiene prevista su salida en torno a las 15:00 horas del sábado, mientras que la distancia olímpica se iniciará a partir de las 18:00 horas.

Los segmentos de natación, ciclismo y carrera a pie se celebrarán en un entorno privilegiado

El segmento natación se hará en el Atlántico, concretamente en la playa frente a la Barriada de los Pescadores en La Antilla. Para Media Distancia, los participantes deberán completar una vuelta para alcanzar los 1.900 metros, mientras que los triatletas que realicen el Olímpico completarán los 1.500. Ambos estarán debidamente señalizados .

El segmento ciclista para la distancia olímpica se iniciará con un recorrido que llevará hasta la entrada de Isla Cristina, pasando previamente por La Antilla, Islantilla y La Redondela, donde se darán dos vueltas a la vez que será posible disfrutar del entorno natural, el olor a mar y el paisaje verde que da color a este rincón del litoral onubense. Para los triatletas que realicen la Media Distancia, este segmento se verá ampliado de tal manera que se adentrarán en Islantilla Golf Resort, y tomarán el camino hasta Lepe dando dos vueltas a este circuito.

Para finalizar, la carrera a pie transcurrirá por las zonas más características y emblemáticas de Islantilla: desde el Paseo Marítimo hasta el Club de Golf, siendo en total 10 km para los participantes del olímpico y 21 km para los que realicen la Media Distancia.

Los horarios de corte para la Media Distancia serán a las 16:00 horas (T1) y a las 20:00 horas (T2), y el cierre de meta se producirá a las 21:00 horas. En estos horarios, el participante quedará fuera de competición pudiendo circular de acuerdo con las normas vigentes de tránsito. La entrega de dorsales se realizará el viernes 16 de octubre en las instalaciones del Hotel DoubleTree By Hilton de 17:00 a 20:00 horas, y el mismo sábado 17 de 10:00 a 14:00 horas. El área de transición será en el Paseo de Levante y estará abierta el sábado 17 de octubre, en horario de 13:00 a 14:50 horas.

La inscripción se puede formalizar en la página web www.byonsport.com hasta el próximo 14 de octubre, o hasta agotar ins ipciones con un máximo de 500 participantes.

Esta prueba brinda su apoyo a la Asociación Española contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y cuenta con patrocinadores autóctonos como son elHotel DoubleTree By Hilton, The Residences Apartments Islantilla o la propia Mancomunidad de Islantilla. Los primeros ofrecen sus alojamientos a un precio muy especial para quienes quieran visitar la zona antes para poder entrenar in situ. Aquellos que lo deseen podrán disfrutar de un 15% de descuento hasta 15 de octubre, así como solicitar paquetes que incluyen su participación en el Triatlón.

La organización ha querido agradecer también a la Mancomunidad de Islantilla y a los Ayuntamientos de Isla Cristina y Lepe sus respectivas aportaciones como entidades colaboradoras para la realización de esta prueba en un año deportivo marcado por la excepcionalidad que ha traído consigo la COVID19. Además, respaldan este evento, en calidad de patrocinadores, firmas como Aneto, Rayman, Usisa o Nutrisport, y en calidad d ecolaboradoras, la Federación Andaluza de Triatlón y la Diputación Provincial de Huelva. El alojamiento oficial de los participantes corresponde a los complejos incluidos en Islantilla Golf Resort: el hotel DoubleTree by Hilton Islantilla Beach Golf Resort y los apartamentos The Residences.