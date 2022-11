El TSV Huelva conquista cuatro medallas en el Campeonato de Andalucía absoluto

Brillante actuación el pasado fin de semana del TSV de judo en el Andaluz absoluto disputado en tierras gaditanas; el club que cada día se entrena en las instalaciones del polideportivo Municipal Diego Lobato, compaginaba diferentes actividades tanto formativas como competitivas, a lo largo del territorio nacional. Por una parte, los responsables del club deportivo, Santiago Mazarío y Almudena Gómez, tomaban parte en los cursos de titulación deportiva celebrados en Mérida, completando y actualizando la formación académica y deportiva que poseen.

Por su parte, el equipo de competición se desplazaba hasta la localidad gaditana de La Línea de la Concepción para disputar el Campeonato de Andalucía absoluto. Los deportistas representantes de la entidad onubense fueron Sandro Martín, Juan Delgado, Jaime Pérez, Javier Pérez, Rafael Jiménez y Paula Pérez, acompañados de Cinta García en calidad de técnica.

Los resultados fueron sobresalientes, obteniendo cuatro medallas y dos quintos puestos. En -60Kg el TSV logró una actuación muy exitosa, con el oro de Javier Pérez, plata de Jaime Pérez, bronce de Sandro Martín y quinto puesto de Juan Delgado. Por su parte, Rafael Jiménez, tras un torneo muy luchado y siendo aún categoría júnior, recaló en una meritoria quinta posición, en la categoría de -73Kg. Por último, Paula Pérez (-63Kg) obtuvo la plata, cediendo solo en la final.

Javier Pérez, una de las mejores bazas de la entidad de cara al Nacional, aseguró tras este Andaluz que "me he sentido muy bien, cómodo en todos los combates, llevando a cabo todo lo propuesto en cada uno de ellos. Me encuentro cada vez mejor y mi objetivo es obtener la clasificación para el Campeonato de España, donde espero estar en el podio".

De esta manera, tras la publicación oficial por parte de la Federación Andaluza de los seleccionados para la siguiente fase, clasificatoria para el Campeonato de España, todos los deportistas del TSV lucharán por una plaza en dicha final nacional, el día 19 en el mismo lugar, clasificando los tres primeros de cada categoría, en un torneo donde tomarán parte las comunidades de Andalucía, Ceuta y Melilla, Canarias, Extremadura y Castilla La Mancha.