Alí El Fghir y María Pujol dominan la Subida a la Mezquita de Almonaster la Real

Los atletas Alí El Fghir Jiaf y María Pujol Pérez se proclaman vencedores de la XXVIII Cross Subida a la Mezquita en Almonaster la Real, organizada por el Ayuntamiento anfitrión y colaborando la Diputación Provincial de Huelva y la delegación onubense de la Federación Andaluza de Atletismo. La prueba pedestre se celebró el domingo 30 en un circuito mixto sobre asfalto y tierra, finalizando las carreras 154 atletas.

El Trofeo Mezquita se lo adjudicó con mucha autoridad, revalidando victoria de la edición anterior y sumando ya varios galardones Mezquita en Almonaster, el atleta veterano C marroquí afincado en Corrales Alí El Fghir Jiaf (Puntiti Sport Team), realizando en 24:01 los 7.000 metros de distancia, seguido en 25:00 del veterano B cebollero Israel López Fernández (Triolalla), y en 25:26 del promesa marroquí afincado en Huelva Mohammed Grioui Benali (Curtius).

En femenina, el Trofeo Mezquita lo conquistó en 30:02 la veterana B sevillana y ex-triatleta profesional María Pujol Pérez, clasificada en el 20º puesto de la general entre 64 finalistas, seguida en 33:11 y 31º de la general por la veterana A Pilar Santafé Martínez, y en 34:19 y 38º de la general la veterana B Esther Fernández Olalla (Ultra Trail Huelva).

Por categorías los podios se formaron en sub 6 pitufo por Leo Domínguez García (Onubense de Atletismo), Andrés Almeida Pérez (Curtius), y Álvaro Álvarez González (Curtius); y Ángela López Gómez (Curtius), Valentina Cortegano Sánchez y Dalia Fernández Triviño. En sub 8 prebenjamín Andrés Vázquez González, Roberto Carretero Rodríguez y Marco Ruiz Cruzado; y Bárbara Cordero González, Violeta Sánchez Maya y María Vázquez Cardoso. En sub 10 benjamín Ioan Denis Stefan Dragan, Daniel da Silva García (Aracena), y Cayetano Vizcaíno Sánchez; y Olaya Ortega Valle, Blanca Menayo Muñoz y Luján González Iglesias.

En sub 12 alevín Alejandro Parrillo Ferrnández, Jesús Vázquez Valle y Andrés El Fghir Pichardo; y Carmen Sánchez Sanz, Marta García Moya (Aracena), y Mariam Pérez González. En sub 14 infantil Rodrigo Ruiz Porres, José María Sánchez Moya y Samuel Pichardo Orillan; y Ángela López García. En sub 16 cadete Arturo Aguirre Sotelo, Leo Barba Alonso y Hugo Guerra Prada. En sub 18 juvenil Marcos Ruiz Pérez y Luis Fabre Serrano (Aracena).

En sub 23 promesa Mohammed Grioui Benali (Curtius), y Jesús Rincón Ruiz; y María Vizcaya Garrido. En sénior José Miguel Boza Picón, Sebastián Romero Romero (Puebla), y Alejandro López Pérez (Los Tigres de Valverde); y Almudena Muñoz García. En máster A Miguel Ángel Delgado Martín, David Pineda Tenés y José María Vázquez Florido; y Pilar Santafé Martínez y María Rosa Díaz García (Trail Sierra Abuela). En máster B Israel López Fernández (Triolalla), Juan Sigüenza Hidalgo y Francisco Javier Hermosín González; y María Pujol Pérez, Esther Fernández Olalla (Ultra Trail Huelva), y Auxhi-chí Mora Prieto.

En máster C Alí El Fghir Jiaf (Puntiti), Daniel Arazola López (Maldito Flato), y Rafael Navas Nevado; y Mari Carmen Sánchez Sánchez. En máster D el portugués Joâo Manuel Lourenço Marques, (R.C. Castro Marim), Matías Domínguez Muñiz (Runners Nerva), y Rafael Carlos Romero Romero; y la lusitana María Joâo Guerreiro Carrega (Recreativo Alturense). En máster E Rafael Hernando Lirola, Isidoro Esteban Pérez (Peña La Nevera), y Diego Bermejo Romero. El corredor de más edad con 70 años fue el veterano H de el municipio sevillano de El Madroño, clasificado en el 47º puesto de la general, Isidoro Esteban Pérez (Peña La Nevera).