El Sporting de Huelva afronta su último partido como visitante en Primera División

El Sporting de Huelva jugará mañana su último partido como visitante en Primera División. Tras 18 temporadas en la élite del fútbol femenino, las de Paco Pichardo afrontan sus dos últimas jornadas de la temporada, antes de descender a Segunda División.

Como se suele decir, no hay dos sin tres y, tras vencer al Granada CF en la anterior jornada, las espartanas, que no tienen nada que perder, intentarán conseguir la que podría ser la tercera victoria de la temporada en liga y la última como visitante para despedirse de la Liga F con no tan mal sabor de boca.

El partido se disputará en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza a las 20:30. El rival, un Villarreal CF que no atraviesa su mejor temporada y que se encuentra penúltimo en la clasificación liguera. El equipo dirigido por Sara Monforte no consigue la victoria desde el pasado 10 de febrero contra el Valencia CF y, a estas alturas de la temporada y conociendo la situación tan complicada del equipo, sus jugadoras irán a por todas para evitar el descenso, pero para ello, no solo deben ganar al Sporting de Huelva, sino que también tendrán que estar pendientes a lo que hagan el Levante Las Planas y el Granda CF, rivales más directo en la lucha por la permanencia, contra el Valencia CF y el Levante, respectivamente.

En el caso de que el conjunto castellonense no consiga puntuar de tres y sus rivales sí, se confirmaría su descenso a Segunda División pero, si por el contrario las groguetes no puntúan y sus rivales tampoco, se deberá esperar a la última jornada para conocer qué equipo acompañará al Sporting de Huelva a Primera RFEF, por lo que Villarreal, Granada y Levante Las Planas tendrían las mismas posibilidades de permanecer en la máxima categoría como de descender.

La victoria del Villarreal y la derrota del Granada o Levante Las Planas o de ambos equipos, daría un respiro a las groguetes, que se alejarían de los puestos de descenso, aún con una jornada por disputar y ante un gran rival como es el Atlético de Madrid, tercero en la clasificación.

Jornada muy decisiva para el futuro del Villarreal, que se agarrará a su máxima goleadora, Kayla McKenna (11). Sin embargo, el Sporting de Huelva, que dejó claro que no iba a regalar nada a pesar de haber descendido hace varias jornadas, y, entre el buen momento que atraviesa el equipo y las grandes actuaciones que está haciendo Mersnik en estos últimos partidos, está claro que no se lo pondrán nada fácil al Villarreal, dado que se quieren despedir de Primera División de la mejor manera posible, dentro de lo que cabe.