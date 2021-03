El Sporting visita a un Madrid CFF al alza

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca vuelve al transcurrir previsto de la competición según el calendario sorteado a principios de temporada con la visita de este domingo a las 15:00 horas al Madrid Club de Fútbol Femenino. El equipo que dirige Jenny Benítez se enfrenta en el Municipal Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes a otro equipo de la zona alta de la clasificación como es el Madrid CFF, cuarto en la clasificación con 45 puntos.

Jenny Benítez, entrenadora del Sporting Huelva, Ciudad que Marca, señalaba sobre el rival que "el Madrid CFF está ahora en el mejor momento de la temporada. Tiene jugadoras que te marcan muchísimo la diferencia, sobre todo en ataque. Es un equipo que recibe muy pocos goles, que está trabajando muy bien en defensa y nosotros tenemos que salir aplicadas, como salimos el día del Atlético de Madrid, y que esto nos sirva para estar más pendientes y que nos siva para ayudarnos a seguir mejorando".

La máxima responsable del banquillo del Sporting prevé un partido bien distinto al de la primera vuelta, en el que el equipo onubense venció por 1-0 en un encuentro dominado de principio a fin. Sin embargo, las circunstancias son muy distintas este fin de semana, dada la buena trayectoria de las madrileñas.

Según la entrenadora onubense, "es verdad que aquí planteamos un partido muy serio, muy táctico. Ellas no tuvieron creo que ninguna ocasión de gol y nosotros creo que fuimos superiores pero creo que allí es completamente diferente, el campo no tiene nada que ver con este y juegan en casa. Están ahora mismo en un nivel muy alto y nosotros tenemos que salir allí, como he dicho antes, a por todas".

No obstante, hay que recordar que a pesar de la derrota del pasado miércoles ante la Real Sociedad, el Sporting Huelva también se encuentra en su mejor momento de juego y resultados de la temporada. El objetivo será volver por la senda de la victoria o, en su defecto, de sumar un punto que sirva de nuevo paso para la salvación.

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca, que ha comenzado la jornada cinco puntos por encima de la zona de descenso, ha viajado este sábado a tierras madrileñas, donde ha montado su cuartel general de cara al encuentro de mañana domingo. Al partido, que será televisado por Teledeporte, asistirá una representación formada por una quincena de aficionados sportinguistas residente en Madrid, que apoyará desde las gradas de Matapiñonera al equipo onubense. El encuentro se disputará con aforo limitado de público según la normativa sanitaria.