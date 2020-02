El Sporting respira tras ganar al Rayo Vallecano (1-0)

Importantísima victoria del Sporting Huelva, Ciudad que Marca, primera de la temporada en La Orden, al doblegar por 1-0 al Rayo Vallecano de Madrid gracias a un tanto de penalti de Patri Ojeda a diez minutos para el descanso. Con estos tres puntos el equipo onubense asciende al decimotercer lugar de la clasificación, con 17 puntos, y se aleja a 4 del descenso.

El partido comenzó con una incisiva Fatou Kanteh intentando entrar en el área. La jugada acaba en un córner que cabeceó Kristina Fisher y acabó despejando la defensa visitante (4'). Un par de minutos después Castelló cabeceó en el área otro saque de esquina que también despejó el conjunto franjirrojo. La jugada la finalizó Elena Pavel con un disparo desviado desde fuera del área. La propia Elena Pavel botó en el minuto 12 una falta que acabó con un disparo de Kristina Fisher taponado a saque de esquina. El partido estaba siendo dominado por el equipo sportinguista, aunque el Rayo al cuarto de hora intentó sorprender a Chelsea sin éxito con el lanzamiento de una falta en el centro del campo que detuvo la guardameta inglesa.Solo un minuto después Fatou Kanteh se emuló a sí misma en la jugada polémica de hace una semana ante el Sevilla FC. Esta vez fue zancadilleada al entrar en el área por Eva Alonso pero la colegiada no señaló la infracción. El Rayo no contestó hasta el minuto 28 con un remate peligroso tras un par de saques de esquina que despejó de cabeza bajo palos Patri Ojeda.El partido se decidió gracias a la presión de Fatou Kanteh ante Andújar para recuperar la pelota en las inmediaciones del área. Se llevó la pelota rebotada y acabó recibiendo un empujón en la espalda de la defensora que señaló Sánchez Miguel a instancias de su asistente. Patri Ojeda no perdonó desde los 11 metros y transformó la pena máxima. A partir de ahí el Rayo Vallecano tuvo varias opciones, todas a balón parado, como una falta peligrosa lanzada por Sáez y despejada por Chelsea (38') u otra que tuvo la misma jugadora del Rayo como protagonista y que detuvo la guardameta sportinguista (47+). El Sporting tuvo sus oportunidades para aumentar distancias, como un remate de cabeza desviado de Danica Evans a centro de Fatou Kanteh (45') u otro en el lateral del área de Marie-Yasmine Alidou que cortó claramente con la mano Chule sin que fuera causa de infracción según la árbitra (48+).

La segunda mitad comenzó con un buen pase interior de Patri Ojeda a Marie-Yasmine Alidou, que buscó en el área a Danica Evans sin éxito (49') y un cabezazo en el área desviado de Korina (55'). El Rayo Vallecano lo intentó con un disparo de Ángeles que detuvo la guardameta Chelsea (57').Pilar García probó fortuna sin suerte con un disparo bombeado que detuvo sin problemas Chelsea (62') y contestó un par de minutos después con un disparo raso y blando Fatou Kanteh que detuvo P. Larqué sin problemas. El Rayo apenas inquietó al conjunto sportinguista, pero se acercó a balón parado como en una falta de Castelló acabó en saque de esquina tras el lanzamiento de Sáez (69').Las madrileñas volvieron a intentarlo a balón parado nueve minutos después pero la falta Chelsea desvió la pelota por encima del travesaño a saque de esquina. Más clara fue la oportunidad del Rayo que tuvo un par de minutos después en las botas de Bulatović. Chelsea detuvo el esférico tras rebotar en el larguero. El Sporting tuvo sus opciones para sentenciar, como un disparo alto de Kristina Fisher tras recibir un balón de Princella Adubea (84') o una acción en la que Marie-Yasmine Alidou reclamó penalti tras caer ante Sáez en el área (85'). Por su parte, Kristina Fisher volvió a buscar el 2-0 con un disparo en el área que le salió desviado (86'), como también le salió desviado un disparo a Patri Ojeda (87'). Todavía habría una opción más para marcar en la última jugada del partido. Marina Steindl, que cumplió de lateral zurda en la segunda mitad, recibió un balón de Mascaró en el área, aunque su disparo se marchó desviado.Tras esta victoria, que sirve para aumentar la distancia sobre la zona de descenso, el equipo onubense descansará mañana lunes y regresará a los entrenamientos el martes a las 10:00 en Los Rosales para comenzar a preparar el partido de Copa de la Reina ante el FC Barcelona del miércoles 12.

Ficha técnica

Sporting Huelva, Ciudad que Marca: Chelsea, Korina, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Abambila (Marina Steindl, 46'), Fatou Kanteh (Princella Adubea, 72'), Kristina Fisher (Peace Efih, 89'), Patri Ojeda, Castelló, Marie-Yasmine Alidou y Danica Evans (Mascaró, 60').Rayo Vallecano: P. Larqué, Pilar García, Andújar, Oviedo, Chule, P. Auñón, Altuve (Ángeles, 23'), Sáez, Bulatović, Eva Alonso y P. Fernández (Patri, 77').Gol: 1-0 Patri Ojeda (36', penalti).Árbitra: Sánchez Miguel (c. catalán). Amonestó a la local Abambila (14'), Patri Ojeda (60'), Fatou Kanteh (68'), Korina (70') y Marie-Yasmine Alidou (87') y a los visitantes Andújar (36'), Sáez (40'), Eva Alonso (89') y Carlos Santiso (entrenador, 90').Incidencias: encuentro correspondiente a la 19ª jornada en Primera Iberdrola disputado en los campos federativos de La Orden ante unos seiscientos espectadores.