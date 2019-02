Un Rayo de impotencia

La moral que te da ganar a un grande en su estadio no es comparable a nada, y el Sporting aun saboreaba las mieles del éxito logrado en el Miniestadi ante el Barcelona. Llegaba así una nueva jornada de la Liga Iberdrola, tras el paro el pasado fin de semana por la disputa de las semifinales de la Copa de la Reina, y en frente el Rayo Vallecano. Las espartanas comandadas por Antonio Toledo lo dieron todo en una derrota totalmente injusta que aleja un poco cerrar el objetivo de la permanencia (0-1)

Salió el Sporting Puerto de Huelva buscando con ganas y empeño la meta rayista. El juego se desarrollaba principalmente en el campo visitante y laa albiazules la buscaban una y otra vez. La línea de defensa jugó un paso por delante de lo acostumbrado acompañada por el repliegue del Rayo Vallecano. El Sporting presionaba bien y robaba con relativa facilidad. Cumplido el primer cuarto de hora el Sporting había tenido varias ocasiones, algunas más claras que otras. Y el Rayo el único peligro que había llevado a la meta de Sara Serrat fue una falta lejana que la onubense detuvo sin problema.

Se cantó el ¡uy! en un balón desde el centro del campo directo a la cabeza de la capitana Anita que se quedaba sola ante Anan Vallés, pero el balón se fue alto. Las vallecanas intentaban para el juego con faltas a destiempo que frenaba los intentos de sacar la pelota jugada del Sporting. Las visitantes solo eran capaz de generar alguna ocasión a balón parado pero sin demasiado peligro para la portería albiazul.

Elena Pavel se dejaba el alma en la banda muy implicada en el ataque. Junto a Ludmila Barbosa, y las ayudas de Anita, el juego en ataque estuvo muy volcado en la banda derecha spotinguista. Las más claras del partido al filo del descanso en un tiro cruzado de Raquel Fernandes que se fue a la derecha del poste, y una falta directa lanzada por Flor Bonsegundo que finalmente se fue alto.

La segunda mitad comenzó con el mismo guión, el Sporting quería llevarse el partido y fue a por ello desde el pitido de la colegiada, no muy acertada en determinadas decisiones. Si las locales llevaban la batuta como al inicio del encuentro el Rayo Vallecano se empeñó, de nuevo en frenar el juego con faltas. Dos amarillas en dos minutos para las madrileñas, buena prueba de ello. El Sporting la quería, y la tenía. Pero las prisas no son buenas consejeras en nada, y en el fútbol quizá menos aun. El cuadro albiazul iba revolucionado a por el partido y hubo un par de malas decisiones que no tuvieron mayor recorrido. La grada apretaba consciente del esfuerzo de las espartanas y viendo cada vez más cerca el gol local.

La mejor ocasión llegó de un disparo de Flor Bonsegundo que despejó en el área Mendióroz. Y de dicho en dicho. Lo que el fútbol te da el fútbol te lo quita. Con el Sporting volcado arriba al Rayo le bastó una contra para poner el primer gol en el marcador, se adelantó el cuadro frajirrojo por mediación de Oviedo tras un golpeo en la frontal que dio en el palo y acabó entrando en la portería. Con el Sporting noqueado por el golpe a punto estuvo de llegar el segundo visitante, pero Sara Serrat estuvo soberbia tapando el mano a mano con Oviedo.

El Sporting siguió a por el partido, pero el golpe había sido demasiado duro. En el 92', la tuvieron las albiazules para igualar el partido en un pase al área de Sandra Bernal a Mônica Bitencourt, cuyo disparo se va fuera rozando el palo. Final e impotencia. Derrotas de las que duelen, pero este equipo es capaz de levantarse, queda mucho por contar.

FICHA TÉCNICA

Sporting Puerto de Huelva: Sara Serrat, Elena Pavel (Mônica Bitencourt 82'), Cinta Rodríguez, Meryem Hajri, Anita, Flor Bonsegundo, Ludmila Barbosa (Vera Diatel 77'), Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal y Raquel Fernándes (Lice Chamorro 68').

Rayo Vallecano: Ana Valles, Pilar García, Mendióroz, Sheila (Ángeles 91'), Oviedo (Iris 82'), Auñón, Altuve, Jeni (Inma Martínez 68'), Sáez, Andújar y Eva Sáez.

Gol: 0-1 (72') Oviedo

Árbitra: Romero Navarro. Amarilla a las visitantes Andújar y Jeni.

Incidencias: Campos federativos de La Orden. Unos 400 espectadores.