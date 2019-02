El Sporting Puerto de Huelva se mide al Rayo Vallecano, un rival directo

El Sporting Puerto de Huelva recibe este domingo a las 12:15 horas al Rayo Vallecano de Madrid en un partido correspondiente a la 22ª jornada de la Liga Iberdrola. El equipo onubense, tras la victoria ante el FC Barcelona de la última jornada, tiene como objetivo seguir escalando puestos en la clasificación, algo que conseguiría en caso de victoria, ya que adelantaría al conjunto franjirrojo.

El entrenador, Antonio Toledo, ha recordado que este fin de semana “volvemos a la realidad. No podemos decir que lo del Barcelona sea ya historia y no nos acordemos. Ha sido un partido muy importante, de mucha repercusión, no solamente en Huelva sino en toda España pero, efectivamente, tenemos que volver a lo nuestro ahora, que es el partido del Rayo Vallecano, tener claro que quedan 9 jornadas y tenemos todavía un objetivo por cumplir”.

Ludmila Barbosa, que tiene inflamado un dedo del pie, es la única duda del equipo onubense

El reto es sumar los tres puntos y adelantar a un rival directo como el Rayo Vallecano, cuya trayectoria en las últimas jornadas de competición le ha llevado a estancarse con 22 puntos en la novena posición de la tabla. Las madrileñas suman dos puntos más que el Sporting, que adelantaría al conjunto vallecano en la clasificación en caso de victoria y lo metería de lleno en la pelea por la permanencia.

Antonio Toledo solo tiene la duda para este partido de Ludmila Barbosa, que vuelve a tener inflamado el dedo del pie cuyos problemas ha arrastrado en las últimas jornada. Alicia e Irene Rodríguez volverán este fin de semana a jugar con el Sporting Puerto de Huelva B, que a las 16:00 recibirá al Peña El Valle. Con todo ello, la convocatoria estará formada por las siguientes 17 futbolistas: Sara Serrat, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Meryem Hajri, Anita, Yulia Kornievets, Lice Chamorro, Flor Bonsegundo, Albina Fomchenko, Ludmila Barbosa, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Paloma López, Raquel Fernandes, Mônica Bitencourt y Vera Diatel.

Al respecto del buen ambiente en las sesiones preparatorias, el técnico afirmaba que “la verdad es que en los entrenamientos a pesar de haber sido en lugares distintos a lo habitual han sido bastante positivos. El equipo ha trabajado muy bien, con mucha intensidad, todas las jugadoras muy metidas en el trabajo. Tenemos con algún problema a Ludmila en un dedo del pie que le está dando problemas últimamente. Recibió un pisotón en uno de los entrenamientos y ha empeorado un poquito pero, bueno, esperemos que esté en perfectas condiciones para el domingo”.

Este encuentro ha causado una gran expectación. Además de por la promoción en varios centros escolares de la capital onubense, se espera que mañana haya una gran afluencia de aficionados a los campos federativos de La Orden, ya que tras la victoria de la pasada semana en el Miniestadi la ilusión se ha instalado en la masa social sportinguista y en la afición al deporte onubense en general, que a buen seguro arropará en masa este domingo al primer equipo del Sporting Puerto de Huelva.