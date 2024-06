El Sporting de Huelva jugará su último partido de Liga F en el Nuevo Colombino

El Sporting Club de Huelva y el Real Club Recreativo de Huelva anunciaron que el último partido de las espartanas en la Primera División femenina se disputará en el Estadio Nuevo Colombino, la casa del Decano del fútbol español. La cita será el próximo viernes 14 de junio a las 19:00 contra el Real Madrid CF femenino, el segundo clasificado de la Liga F.

Tras el descenso del equipo de Paco Pichardo a Segunda División, el objetivo de esta decisión será despedir a un histórico Sporting de Huelva, tras 18 temporadas en la élite del fútbol femenino, de la mejor manera y en el mejor escenario posible antes de comenzar su andadura en la segunda categoría del fútbol femenino.

Será la segunda vez que el Sporting de Huelva juegue esta temporada en el Nuevo Colombino, pues ya lo hizo el pasado 1 de octubre contra el FC Barcelona para disputar la tercera jornada de Liga F, que acabó con un resultado de 1-2 para las culés. Un encuentro que sorprendió al Barça ante la buena actuación de las espartanas y que acaparó tal atención que asistieron el número de aficionados suficiente como para repletar la tribuna baja del estadio.

Para este último partido de la temporada, el club recomienda adquirir las entradas con anterioridad para evitar las colas en los aledaños del estadio el mismo día del partido. Para ello, los aficionados pueden acceder a través del enlace https://sportingclubhuelva.compralaentrada.com/eventos/. Por el contrario, también se podrán adquirir en la taquilla de la Tribuna Gol Sur del propio estadio, aunque aún se desconoce el horario.

Las entradas generales tendrán un coste de 10 euros para los adultos, 5 euros para los menores de 14 años y gratis para los menores de tres años. Inicialmente el partido estaba declarado como Día del Club, pero debido a que el Sporting de Huelva no ha conseguido los objetivos de la temporada, no se declarará como tal y los abonados no tendrán que pagar para asistir al partido. Además, estos tendrán asientos reservados, los cuales se les otorgarán en la puerta de acceso al Nuevo Colombino.

Aprovechando el cambio de escenario, el rival, el final de la temporada y la despedida a las espartanas de la máxima categoría, las jugadoras de la cantera del Sporting de Huelva recibirán un homenaje por la consecución de varios logros esta temporada en distintas competiciones.

No cabe duda de que, tanto equipo como afición estarán a la altura para poner punto y final a un ciclo y agradecerse mutuamente la convivencia durante todos estos años en el que juntos consiguieron ganar una Copa de la Reina que permanecerá por siempre en la memoria de todos los onubenses. No será un adiós a la Liga F, más bien un hasta luego porque el Sporting de Huelva luchará todo lo posible para volver cuanto antes a la élite y sus jugadoras no lo harán solas, ya que tendrán a toda una afición apoyando incansablemente y remando en la misma dirección.