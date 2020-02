El Sporting Huelva busca la proeza de eliminar al Barcelona en la Copa de la Reina

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca afronta este miércoles a partir de las 16:30 horas su encuentro correspondiente a los octavos de final del Campeonato de España Copa de S.M. la Reina, que lo enfrentará al Fútbol Club Barcelona a partido único en los campos federativos de La Orden.

Este año además es especial, ya que la competición del KO regresa a Huelva y, sobre todo, porque se cumplen 5 años de la consecución del título en el Álvarez Claro de Melilla: "la Copa de la Reina siempre está ahí en el corazón de todos los sportinguistas porque se consiguió alcanzar ese título en 2015, el mayor logro de la historia del club y, por tanto, a esta competición siempre le tenemos un especial cariño", recordaba Antonio Toledo en la previa del encuentro.

El equipo sportinguista ha tenido dos semanas para preparar este difícil encuentro, aunque sin perder de vista la visita del domingo precisamente ante el equipo azulgrana. Antonio Toledo ha podido seguir conjuntando al plantel tras la llegada de los cuatro refuerzos invernales con el objetivo de intentar dar la sorpresa ante el cuadro barcelonés: "hemos tenido un parón por la celebración de la Supercopa y ahora vamos a tener una semana muy intensa con el doble enfrentamiento ante el Barcelona, el miércoles en la Copa y el domingo en la Liga".

Sobre esta adaptación de las nuevas incorporaciones, el técnico afirmaba que "poco a poco se van haciendo al estilo de juego del equipo, a la ciudad. Ana Jelenčić ha llegado después, espero que poco a poco se vaya metiendo también en esa dinámica y también es bueno que poco a poco se fueran incorporando las futbolistas que hay lesionadas, sobre todo Marta Peiró y Yoko, que creo que se podrá contar con ellas próximamente, aunque lo de Sandra Bernal e Irene ya eso es para largo".

El Barcelona llegará a Huelva tras alzar la I Supercopa de España imponiéndose con claridad a la Real Sociedad en la final: "sabemos de las dificultades máximas del Barcelona. Es un equipo ahora mismo prácticamente inaccesible para el resto de equipos españoles pero las competiciones y los partidos hay que jugarlos. Nosotros sabemos que nuestra competición ahora mismo es la liga. Estamos inmersos en una lucha por evitar el descenso y ahí es donde tenemos que echar toda la carne en el asador pero, por supuesto, no podemos renunciar a la Copa, máxime jugando en casa. Sabemos el gran potencial que tiene el Barcelona pero en el fútbol hay que disputar los partidos y tendremos nuestras opciones, claro".

Antonio Toledo continuó afirmando que "el Barcelona le meta diez goles a la Real Sociedad, el campeón de la Copa, sólo muestra el potencial enorme que tiene este equipo. Ahora mismo, como decía, en España no tiene rival. La liga creo que la ganó antes de empezar y este año no solamente querrá hacer el doblete de ganar la liga y la Copa de la Reina, sino llegar a la final de la Champions otra temporada".

Sandra Bernal, Yoko Tanaka, Irene Rodríguez y Marta Peiró, bajas para Antonio Toledo en este duelo

El técnico onubense insistió en que "nosotros no podemos renunciar, por supuesto, a dar la sorpresa, pero el Barcelona de este año es superior al de años anteriores. No solamente en el potencial de las jugadoras sino en la ambición. Yo veo a un equipo que tiene más ambición que años anteriores. En otras temporadas se conformaba con ganar partidos con el mínimo esfuerzo y eso al final le pasó factura de perder la liga pero yo este año veo al equipo muy lanzado. Ya la liga prácticamente la tiene ganada y querrá ganar la Copa pero, por supuesto, nosotros no podemos renunciar. Jugando en casa siempre se lo hemos puesto difícil a este equipo y, por supuesto, vamos a dar todo lo que tengamos para pasar la eliminatoria".

Para este encuentro, al igual que para el anterior, será baja tanto por lesión como por sanción Sandra Bernal. Además, siguen ocupando la enfermería Yoko Tanaka, Irene Rodríguez y Marta Peiró, ésta última en el tramo final del proceso de recuperación.

Con todo ello, tras el entrenamiento de hoy en el escenario del partido, Antonio Toledo ha convocado a las 18 jugadoras del primer equipo que tiene disponibles para el partido de mañana: Chelsea, Korina, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Abambila, Fatou Kanteh, Mascaró, Natalia Nogareda, Kristina Fisher, Princella Adubea, Selena Babb, Patri Ojeda, Castelló, Peace Efih, Marina Steindl, Marie-Yasmine Alidou, Danica Evans y Ana Jelenčić.

El encuentro ha sido declarado fuera de abono, por lo que desde el club se recomienda adelantar en la medida de lo posible a todos los aficionados su llegada a los campos federativos de La Orden. El precio de las entradas es de 6 euros para el público en general (3 para los socios abonados, a excepción de los socios protectores, que tienen todos los partidos como local incluidos en el carné).

En los prolegómenos del encuentro se rendirá homenaje a la selección provincial onubense alevín femenina, flamante campeona de Andalucía de la categoría en el torneo celebrado recientemente en Alcudia de Guadix. Acudirá el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano.