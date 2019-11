Sonia Mirás: "La marcha nórdica ya ha dejado de ser desconocida en España"

Sonia Mirás, actual campeona nacional de marcha nórdica -título que ha logrado dos veces- y tres veces campeona del Regional -la última el pasado sábado en Ceuta-, ha reconocido que la esta especialidad deportiva "ya ha dejado de ser desconocida" en España y ha destacado la importancia de las pruebas que se organizan en los últimos tres años.

El año pasado se impuso en la prueba celebrada en El Portil dentro de la Copa de Andalucía y en la Copa de Huelva.

Sonia Mirás, nacida en Pontevedra en 1972 pero afincada en Lepe desde hace veinte años, comentó a Efe que la marcha nórdica "cada vez tiene más auge, los dos primeros campeonatos de España empezaron con apenas cincuenta o setenta personas pero ya se superan los doscientos, por lo que cada vez hay más gente y lo mejor es que muchos son jóvenes".

La integrante de la selección andaluza de este deporte y del Club Ultra Trail Huelva ha dicho que la aceptación se produce porque "la gente lo prueba y gusta, muchos vienen del trail y se creen que pueden estar en primera línea pero luego se dan cuenta que no es tan fácil".

En su opinión, se trata de un deporte "muy técnico y aunque la gente piense que es sólo andar la técnica si no la tienes bien trabajada te pone trabas y no puedes estar en los primeros puestos".

Sonia Mirás logró el pasado mayo en Elche (Alicante) el título nacional en una competición que reunió a 215 participantes y a nueve equipos autonómicos y ahora piensa en su próximo objetivo. "El único objetivo que no he alcanzado es ganar por clubes ya que este año en el Campeonato de España quedamos séptimas y es el único título que me queda por ganar, el resto lo he conseguido con entrenamientos y esfuerzos", afirmó.

Sobre su nuevo título andaluz -el tercero- lo calificó como algo "estupendo y maravilloso y un reto más conseguido ya que quería volver a ser campeona andaluza" además de que puede decir que este año lo ha "ganado todo".

Esta profesora de Educación Física prefiere los desniveles, ya que se considera más resistente que rápida

Sonia Mirás, que es profesora de Educación Física en un instituto de Secundaria, dice que a la hora de elegir un circuito prefiere "los desniveles" porque se siente "fuerte" ya que no es "muy rápida" y se considera "más resistente y por este motivo los circuitos que son llanos no son los mejores" para ella.

"Entreno mucho, le robo mucho tiempo a mi familia pero es cierto que el próximo año quizás me lo tome con más tranquilidad porque supone mucho esfuerzo", aseguró la deportista, quien entrena entre doce y catorce horas semanales.

En relación su nuevo título regional, logrado al ganar en la quinta y última prueba de la Copa Andalucía celebrada en Ceuta dijo que se siente "muy satisfecha, me ha encantado el recorrido y quizás ha sido uno de los más duros que he afrontado este año, incluyendo incluso la Copa de España", subrayó.

"Me encantan las cuestas porque se me da muy bien, el paisaje es espectacular ya que hasta se vé el Peñón de Gibraltar. Estoy muy contenta", apuntó la marchadora de este deporte de resistencia que consiste en caminar con la ayuda e impulso de bastones similares a los utilizados en el esquí.

"Yo soy profesora de educación física y está dentro del currículum de Secundaria para primero de la ESO, por lo que intentamos que cada vez más gente joven entre a formar parte de este deporte", precisó.

La doble campeona de España recomienda la marcha nórdica porque "es un deporte estupendo para cualquier edad, es una de las modalidades menos lesivas junto con la natación, se mueve el 90 por ciento de la musculatura, es muy sano a nivel de salud y está muy recomendado para gente con tratamientos de cáncer de mama y está funcionando súper bien".