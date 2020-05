La Semana Náutica Internacional Colombina está a la espera de acontecimientos

La Semana Náutica Internacional Colombina está a la espera de saber si podrá celebrar la que sería su 49 edición. El evento, un clásico del verano onubense, se disputa en varias modalidades (natación, pesca, piragüismo, vela...) durante el mes de julio, poniendo el colofón la tradicional entrega de premios que tiene lugar el 3 de agosto.

Manuel Rodríguez, vicepresidente del Real Club Marítimo, organizador de la prueba, asegura que “todavía no hemos tomado una decisión al respecto de su celebración porque no tenemos la seguridad de que se puedan hacer las cosas en la fecha prevista. Aparte de la competición hay actos como el pregón, la presentación del cartel o la revista náutica y no hemos tenido tiempo. En unos días tendremos que tomar la decisión; ojalá la podamos celebrar; otras opciones son aplazarla o suspenderla”.

Rodríguez asegura que “tal como está la situación ahora, por la crisis del coronavirus, estamos en la indecisión más absoluta. Las federaciones no dan órdenes claras al respecto y las competiciones hay que prepararlas con tiempo; no sabemos la disponibilidad que tienen los deportistas, no sabemos si en julio las autoridades permitirán concentraciones de deportistas... estamos sujetos a lo que dictamine Sanidad. Nuestra intención es que la Semana Náutica Internacional Colombina se dispute cuando se pueda, pero todo depende de las circunstancias”, reitera.

El vicepresidente del Real Club Marítimo de Huelva no recuerda que se haya suspendido nunca la prueba en sus casi 50 años de vida. “Si no se puede en las fechas habituales, intentaremos que sea más tarde” y si se celebra está complicado su carácter internacional ya que la presencia de portugueses “estará sujeta a que se permita el paso de una nación a otra. Y también debemos estar pendientes de cuándo se autoriza el paso de una provincia a otra”.

Una posible ventaja es que la náutica se celebra sin grandes aglomeraciones, sin mucho contacto y en mar abierto. “El que sea al aire libre nos puede ayudar respecto a otras competiciones, pero no estamos en disposición de concretar nada aún”. “El club ha estado cerrado hasta hace poco y ahora se permite la práctica deportiva a nivel individual para profesionales y deportistas federados, con las restricciones propias de los decretos del Gobierno. El nivel que pueden tener, después de tantos días de confinamiento, no es elevado respecto a una situación normal. Lo que tenemos claro es que la salud prima por encima de todo”, concluye Manuel Rodríguez.