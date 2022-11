La selección femenina regresa a Huelva

La selección española femenina de baloncesto afronta esta semana una doble cita en el Palacio de Deportes Carolina Marín; este jueves jugará ante Islandia (20:30) y el domingo ante Hungría (17:00). Son dos partidos clasificatorios para el Campeonato de Europa de 2023 de Israel y Eslovenia, y aún quedan entradas disponibles en la página de Entradas de la FEB.

No es la primera vez que la absoluta femenina visita Huelva, ya que hace 16 años, el 11, 12 y 13 de agosto de 2006, estuvo en Aljaraque preparando el Campeonato del Mundo de Brasil; disputó un torneo en el que también tomaron parte Canadá, China y Rusia y del que las españolas salieron como campeonas. El seleccionador nacional Domingo Díaz convocó alas bases Elisa Aguilar, Nuria Martínez y Silvia Domínguez, las escoltas Marta Fernández, Laia Palau e Isabel Sánchez, las aleros Amaya Valdemoro, Laura Camps, Sandra Gallego, Elsa Donaire y María Pina (ex jugadora del CB Conquero) y las pívots Marina Ferragut, Ana Montañana, Luci Pascua (ex del Conquero), Eva Montesdeoca y Paula Segui.

España debutó en Aljaraque con un triunfo ante Canadá; el segundo día del torneo venció a China por 79-66, y en el último día se jugaba el título con la potente Rusia, a la que venció por 55-53.

Ya en septiembre España disputó el Mundial en Brasil, donde fue eliminada en los cuartos de final precisamente por Rusia, que se impuso por 56-60.

Más recientemente, en 2015, la selección, entonces entrenada por Lucas Mondelo, volvió a jugar en tierras onubenses, en este caso en la capital. Fue un triangular el 5 y 6 de junio como preparación para el Campeonato de Europa, proclamándose campeona del Trofeo Ciudad de Huelva tras derrotar a Australia (80-51) y Venezuela (103-45). Ya en el Eurobasket, el equipo conquistó la medalla de bronce; alcanzó los cuartos de final sin perder ningún partido; derrotó a Montenegro (75-74) y en semifinales cayó ante Francia (58-63); en el partido por la medalla de bronce superó a Bielorrusia (74-58).