El San Roque de Lepe paga caros sus errores y ve truncada su buena racha (4-3)

No pudo continuar el San Roque de Lepe su racha de buenos resultados en su visita al Atlético Sanluqueño. A pesar de que el equipo lepero expuso en algunas fases del partido sobre el terreno de juego de El Palmar el buen momento que atravesaba en sus últimos partidos, los fallos puntuales en su propia área facilitaron la labor de los atacantes locales. Con esta derrota el cuadro aurinegro se vuelve a acercar a la zona peligrosa de la clasificación, mientras que el equipo de Sanlúcar de Barrameda regresa a puestos de play-off de ascenso con los tres puntos conseguidos.

Aconsejado por la máxima que dice que lo que funciona es mejor no cambiarlo, Juan Manuel Pavón repitió de inicio el once de la semana pasada, con la única variación de la vuelta de Charaf tras cumplir ante el Betis Deportivo su partido de sanción, en lugar de Misffut, lesionado en el último entrenamiento del equipo. Muchas más novedades presentaba el once titular que sacaba Antonio Iriondo en el equipo de Sanlúcar de Barrameda. Hasta seis cambios con respecto al equipo que perdió en la última jornada en terreno del Yeclano por 3-1, dejando claro que no le había gustado el rendimiento de su equipo en ese partido.

De primeras, la apuesta le salió mejor de inicio al técnico del Atlético Sanluqueño, que ya ganaba a los 4 minutos de juego cuando Kike Carrasco aprovechó un despeje muy corto de David Robador a un centro de Julio desde la izquierda. Parecía que volvían a aparecer algunos viejos fantasmas que ya se daban por olvidados en el San Roque, con esos errores de concentración en el arranque de los partidos en las primeras jornadas de Liga que acababan costando goles evitables y con ellos la pérdida de muchos puntos.

Pero, aunque este San Roque ya no es el del principio de temporada y quiso reaccionar pronto comenzando poco a poco a hacerse con el control del balón y a buscar la portería de Olmedo, lo cierto es que a la larga lo condenaron más los errores propios que los aciertos ajenos.

Con todo, la intención de buscar el empate estuvo viva mientras se pudo. El primero en intentarlo fue Iván Robles en el minuto 14 con un disparo desde fuera del área que se marchó alto tras un despeje de la defensa local a un saque de esquina. Pablo Haro en un par de ocasiones se presentó en las cercanías del área del Sanluqueño, pero sus centros no acabaron de encontrar rematador. Gustavo Quezada fue el que estuvo más cerca del deseado empate en el 24 tras una falta directa ejecutada por Marrufo que tras rebotar en la barrera le llegó al centrocampista ecuatoriano del San Roque, pero no pudo atinar con su remate.

A la media hora de juego un nuevo jarro de agua fría para el conjunto aurinegro. Una llegada por banda derecha de Carralero la cortó Becken con el brazo, señalando el árbitro del partido el correspondiente penalti. Airam Cabrera fue el encargado de transformarlo con un lanzamiento con mucha tranquilidad abriendo brecha en el marcador. El San Roque no había sido capaz de alcanzar el empate en sus minutos de dominio y ahora lo pagaba con una desventaja de dos goles.

Esta vez la reacción sí tuvo efectos inmediatos en el marcador y solo tres minutos del segundo gol del Atlético Sanluqueño Jacobo acortaba distancias con un disparo colocado desde dentro del área en un grave despiste de la zaga local que lo dejó controlar y mirar dónde quería poner el balón.

Un nuevo error en el despeje de David Robador le permitió a Airam Cabrera en el 41 ampliar de nuevo la ventaja para su equipo. Carralero fue esta vez el autor del disparo y el goleador del Sanluqueño solo tuvo que empujar el balón dejado en corto por el portero aurinegro. Otro mazazo y otra vez a remar contra corriente.

Lo que se vio a la vuelta de vestuarios fue que ahora la capacidad de reacción del San Roque había quedado muy tocada. El ritmo de juego bajó mucho con respecto a lo visto en el primer periodo entre un equipo sanluqueño que parecía conformarse con lo que estaba sucediendo hasta el momento y un conjunto lepero que ahora no daba la sensación de que podía buscar al menos un empate.

En los primeros veinte minutos de la segunda mitad solo se puede reseñar como ocasión de gol un disparo de Airam Cabrera que casi se cuela tras rebotar en un defensa lepero, y un centro-chut del aurinegro Jacobo que detuvo Olmedo sin ningún problema.

Los cambios en el ataque del San Roque reactivaron sus intenciones ofensivas, pero a pesar de los intentos de Sergio García, Brian Triviño o Pablo González, Olmedo no vio peligrar la integridad de su portería casi en ningún momento.

La insistencia de los atacantes aurinegros encontró su premio en el minuto 88 cuando Gustavo Quezada remató en área chica un centro raso de Sergio García, pero el gol del sanluqueño Nacho Goma en el segundo minuto de la prolongación cortó cualquier posibilidad de que el San Roque pudiese soñar con conseguir al menos un punto. El tercer gol del equipo lepero, anotado por Brian Triviño en el 98, no hizo más que dejar la sensación de que a poco que se hubiesen evitado los errores propios se podría haber puntuado en un campo tan complicado como El Palmar de Sanlúcar de Barrameda.

Ficha técnica

ATLÉTICO SANLUQUEÑO: Olmedo; Kike Carrasco (Moro, 79’), Alex Cortijo, Martí Crespí, Viti, Julio; Carrascal, Carralero (Nacho Goma, 46’), Luis Vacas (Irizo, 69’); Ballarín (Zequi Díaz, 46’), Airam Cabrera (Franco Santana, 69’).

C. D. SAN ROQUE DE LEPE: David Robador; Iván Robles, Becken, Joel, David León (Álvaro Vázquez, 84’); Marrufo, Gustavo Quezada, Misffut; Pablo Haro (Pablo González, 69’), Santisteban (Brian Triviño, 69’), Jacobo (Sergio García, 56’).

ARBITRO: Clemente Manrique, del comité tinerfeño, auxiliado por San Antonio Pinto y Marichal Herrera. Mostró tarjeta amarilla a Kike Carrasco, Carralero, Luis Vacas, Olmedo y Alex Cortijo por parte local, y a los visitantes Jacobo.

GOLES: 1-0, Kike Carrasco (4’). 2-0, Airam Cabrera, de penalti (31’). 2-1, Jacobo (34’). 3-1, Airam Cabrera (41’). 3-2, Gustavo Quezada (88’). 4-2, Nacho Goma (92’). 4-3, Brian Triviño (98’)

INCIDENCIAS: Partido de la 12ª jornada en el grupo 4 de Segunda Federación disputado en el estadio El Palmar de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Un centenar de aficionados aurinegros en las gradas.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN