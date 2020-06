Sandra Bernal afrontará su quinta temporada en el Sporting Club de Huelva

Quinta renovación en el Sporting Huelva, Ciudad que Marca. Sandra Bernal continuará "defendiendo la camiseta del Sporting de Huelva por quinto año consecutivo", según comunicaba la propia futbolista maña, que prosigue estos días en Huelva la recuperación tras la operación del maléolo de su tobillo derecho: "La renovación ha sido bastante positiva, ya que, desde el primer momento de la lesión el club, el cuerpo técnico y la presidenta me han mostrado su apoyo y su confianza y he querido devolverles la confianza puesta en mí", añadió.

Eso sí, aún le quedará a la lateral zurda algunos meses más para poder volver a entrenar. Todo marcha según los plazos previstos, pero hay que ir paso a paso en la recuperación. Del postoperatorio dice que "lo estoy llevando bastante bien, ya que no he tenido dolor durante el mes que llevo operada. Respecto a la rehabilitación, he empezado hace poco la magnetoterapia y todo va bien".

Con todo ello, Sandra Bernal aún desconoce si podrá volver a los terrenos de juego a tiempo para el inicio de la Primera Iberdrola: "aún no lo sé. Tampoco sabemos el calendario de la liga con esto de la pandemia. Lo primero es recuperarme poco a poco para no tener una segunda recaída".

Hasta la lesión, esta campaña 2019/2020 "personalmente es una de las mejores temporadas que me he visto físicamente. La temporada ha sido un poco atípica ya que por la pandemia se ha visto finalizada antes de hora. Respecto al año que viene, las expectativas creo que van a ser bastante positivas, ya que hemos hecho un buen grupo y creo que vamos a sufrir menos que otras anteriores".

Por último, lanzó un mensaje a los aficionados: "quiero deciros que este año vamos a seguir luchando para quedarnos otro año más Primera". Además, recordó que es necesario "hacer las cosas bien con el tema de las responsabilidades que tenemos" para frenar la pandemia de la COVID-19, "para que podamos disfrutar tanto en el campo como jugadoras y la afición animándonos desde la grada".