El San Roque necesita ganar en Utrera para acercarse al play-off

Ganar y soñar con la lucha por el ascenso, o perder y seguir mirando de reojo a la zona de peligro. También existe, claro está, la posibilidad del empate, en cuyo caso quedaría todo igual o casi igual, pero la realidad es que esta es la disyuntiva que se le presenta al San Roque de Lepe ante el partido que le enfrenta al CD Utrera en tierras sevillanas (estadio San Juan Bosco, 12:00).

El empate de la semana pasada ante el Yeclano Deportivo dejó al equipo lepero a la misma distancia del play-off de ascenso que del play-out de permanencia, cuatro puntos, uno más hasta el descenso directo, de ahí la importancia de conseguir una victoria en la visita al colista del grupo 4 de Segunda Federación, que llega a la jornada 27 muy descolgado con 19 puntos, a 11 del play-out y a 12 de la salvación, lo que le deja con escasas opciones de permanencia cuando solo quedan ocho partidos para el final de la liga regular.

Esta situación del Utrera puede ser un arma de doble filo para los hombres de Juanma Pavón y Jesús Vázquez que se pueden encontrar un rival desbocado en busca de sus últimas oportunidades para no descolgarse definitivamente o, por el contrario, con un equipo que asuma ya un destino inevitable para la presente temporada. Argumentos tiene para pensar en la primera de las dos opciones, porque a un equipo que tiene en sus filas a futbolistas como Ayala, Alex del Río, Cachana, Miguel Reina, Plusco, Kiki Padilla, Rubén Cruz o Chapi, entre otros, muchos de ellos con pasado aurinegro, no se le puede haber olvidado jugar al fútbol. De todas formas, Chapi no estará por sanción ante su antiguo equipo.

También tiene una baja Pavón por acumulación de cinco amarillas, en este caso la del central Antonio López, que se une a la ausencia de Joel, lesionado en el último partido en la jugada del gol del Yeclano. A cambio, el cuerpo técnico aurinegro recupera a Jacobo y Camacho, ausentes también por cinco amarillas en este último partido, y bien que lo notó el juego del equipo en determinados momentos.

Con la vuelta de estos dos jugadores, Pavón recupera al futbolista más en forma de la plantilla en la faceta ofensiva en el último tramo de competición y, en el caso del capitán aurinegro, a un jugador dotado como pocos en esta categoría para controlar el balón y aplicarle al juego el ritmo que requiere en cada momento del partido.

Además, la aparición de Sherif en el último partido, con gol incluido, tras resolverse por fin sus problemas burocráticos se convierte en otra buena noticia para el San Roque que ve cómo aumentan sus alternativas en ataque en un tramo final de temporada en el que todavía tiene mucho que decir el conjunto lepero.

Alineación probable: David Robador; Iván Robles, Pedro Inglés, Jesús Rueda, Becken, Sergio García; Marrufo, Charaf, Camacho; Jacobo, Santisteban o Pablo Aguilera.