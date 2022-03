El San Roque de Lepe busca ser el primer equipo que puntúe en el Arcángel

El San Roque de Lepe viaja hasta tierras cordobesas con un objetivo claro entre ceja y ceja: ser el primer equipo de todo el grupo 4 de Segunda División RFEF que consiga arrancar al menos un punto del Arcángel cordobés. Hasta el momento los doce partidos jugados como local por el Córdoba CF los ha resuelto con victoria, demostrando su papel de favorito para conseguir el salto a Primera RFEF al final de temporada. La respuesta al reto de los aurinegros, a partir de las 19:00 de este sábado.

No cabe ninguna duda de la dificultad del desafío vistos los antecedentes, pero casi tan difícil era el reto de derrotar al Montijo en su propio terreno, y el San Roque fue capaz de hacerlo la semana pasada rompiendo una imbatibilidad que tenía el equipo extremeño como local que le duraba desde la primera jornada. Ese debe ser el modelo de partido que ponga en práctica la escuadra que entrena Antonio Fernández Rivadulla, basado en un gran ejercicio de concentración y buen trabajo, por supuesto, no exento de calidad, que consiga repetir el resultado de la última jornada o que le dé para lograr al menos un empate que tendría mucho valor de cara a lo que queda de liga regular.

Un posible buen resultado en el Arcángel le permitiría al San Roque seguir albergando esperanzas de meterse en la pelea por los puestos de play-off de ascenso, de los que ahora le separan 5 puntos con nueve jornadas todavía por disputar. Eso sin olvidar que todavía la permanencia, aunque encarrilada, no está todavía asegurada. Ahora mismo el descenso directo se queda ya a 9 puntos, pero la posición que obligaría a disputar al final de liga una eliminatoria para asegurar la salvación está a solo 5 puntos.

Para poner todavía más difícil el objetivo de puntuar ante el Córdoba hay que mirar las ausencias con las que cuenta el técnico aurinegro para este partido. Antonio López y Nané causan baja por sanción con cinco amarillas, mientras que Abeledo y Víctor Morillo no están disponibles por lesión, quedando con estas tres últimas bajas muy mermadas las opciones para el ataque lepero. En el apartado de altas está la vuelta de Becken tras perderse el último partido por sanción. El buen rendimiento ofrecido por Joel y Marrufo como improvisados centrales en la defensa de cinco no le asegura su vuelta al once titular, aunque lo más probable es que sí recupere su puesto en la zaga lepera.

En el plano individual, será un partido especial para Chuma que ya demostró sus dotes goleadoras en su paso por el club cordobés, como sigue haciendo ahora convirtiéndose en el principal referente ofensivo del San Roque con sus 9 goles anotados hasta el momento.

Lo que pasa es que si de goleadores se trata, ahí nadie puede discutirle al Córdoba. Con 61 goles en 24 partidos, Germán Crespo cuenta en sus filas con los dos máximos goleadores del grupo, Willy Ledesma con 13 y Adrián Fuentes con 11, sin olvidar los 8 de Casas y De las Cuevas o los 7 de Luismi. Sin duda, números que asustan, pero el San Roque ya ha demostrado que estos datos no le asustan y que cuando arranque el partido los dos equipos parten en igualdad de oportunidades.

En cuanto a altas y bajas, Germán Crespo recupera a Gudelj tras cumplir sanción la semana pasada, mientras que no podrá contar con el canterano del Recreativo de Huelva José Alonso ni, probablemente, con el capitán del equipo Javi Flores –“en un 80 o 90% de probabilidades no estará ante el San Roque” en palabras de Germán Crespo. El técnico blanquiverde tendrá también la duda hasta última hora de saber si podrá contar con los defensas Bernardo Cruz y Ekaitz Jiménez o con Carlos Marín, titular habitual en la portería del Córdoba. Felipe Ramos sería su sustituto en el caso de no estar apto.

Alineación probable: David Robador; Iván Robles, Alex Carmona, Joel, Becken, Fran Ávila; Adrián Ruiz, Charaf, Camacho; Gerard Vergé o Tiago Cunha, Chuma.