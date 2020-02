Prueba de fuego para el San Roque de Lepe, que recibe al líder (12:00) Ciudad de Lucena

El San Roque se pone a prueba ante el líder. La visita del Ciudad de Lucena a tierras leperas (domingo, Ciudad de Lepe, 12 horas) supondrá un buen test para medir el nivel de juego al que puede llegar el conjunto aurinegro y para ver si la actual racha de resultados por la que pasa la escuadra entrenada por Antonio Fernández le alcanza para aspirar a algo más que la permanencia en las quince jornadas que restan para el final de la liga regular en el grupo X de Tercera División.

Aunque desde dentro del club y del vestuario del San Roque se sigue hablando que lo importante y ahora mismo único objetivo del equipo es seguir poniendo terreno de por medio con las posiciones de descenso, las siete jornadas sin perder, con cinco victorias, cuatro de ellas consecutivas, y dos empates han hecho renacer entre los aficionados aurinegros unas ilusiones que no conocían en los últimos años. Ahora mismo son 9 los puntos sobre el descenso y 13 los que le separan del play-off de ascenso, pero los cálculos de la afición lepera pasan por recordar que quedan 45 puntos en juego y con el actual ritmo de puntuación cualquier cosa es posible.

Pero para que eso llegue, lo primero es conseguir mañana los tres puntos ante un líder sólido como está demostrando ser el conjunto lucentino, que además tiene seguro salir del Ciudad de Lepe en esa privilegiada posición sea cuál sea el resultado del partido gracias a los 5 puntos de ventaja que tiene sobre el segundo clasificado y 6 sobre el tercero, Betis B y Ceuta, respectivamente, dos equipos a los que el San Roque ha conseguido derrotar en el brillante comienzo de año que viene realizando. Un dato que demuestra que no es un imposible la victoria lepera en el partido de mañana.

Antonio Fernández no podrá repetir equipo titular por tercera semana consecutiva por la lesión sufrida por Miguel Reina en el empate de la semana pasada en terreno del Sevilla C. El centrocampista sevillano llevaba unas semanas cada vez más asentado en el esquema aurinegro y ahora el técnico gallego del San Roque tendrá que buscarle un relevo de garantías, probablemente David López, aunque sin descartar a Abu. No parece probable que Ale Pipo o David Toro, los últimos en llegar a la plantilla aurinegra, formen parte de ese once inicial, aunque sí podrían tener su oportunidad a lo largo del partido saliendo desde el banquillo.

Por su parte, el Ciudad de Lucena llega de vencer al Puente Genil en el derbi cordobés por 4-1 en un partido en el que ambos conjuntos aspiraban al liderato del grupo, lo que da idea del nivel del equipo lucentino. Eso sí, sus prestaciones como visitante no están al nivel de las que ofrece como local, lo que podría aprovechar el San Roque para seguir con su racha de resultados y seguir haciendo soñar a sus aficionados.

Por otro lado, con idea de que el estadio presente una gran aspecto y el equipo cuente con un apoyo masivo, la directiva del San Roque ha decidido que cada socio tendrá una entrada gratuita para llevar un acompañante; y se podrá recoger en la taquilla el día del partido.

ALINEACIONES PROBABLES

San Roque de Lepe: David Robador; Becken, Lucas Correa, Siles, Azael; David López, Joel, Camacho; Abeledo, Robert, Fernandito.

Ciudad de Lucena: Cuenca, Germán, Sergi, Gallardo, Mario, Javi Henares, Josemi, Erik Aguado, Antonio, José Manuel y Luismi Redondo.

Árbitro: Santizo Álvarez

Estadio: Ciudad de Lepe (12:00).