Rodrigo Luis González y Sergio Mancera, abanderados del CDN Punta Umbría

Tras un periodo difícil para muchos sectores en el ámbito deportivo, da la impresión de que, poco a poco, todo va volviendo a una relativa normalidad. Es el caso del Club Deportivo Náutico Punta Umbría, que ya está inmerso en plena vorágine en referencia a lo interno y también con preparativos importantes para afrontar regatas, como por ejemplo la que se avecina este fin de semana en Adra (Almería), con la celebración del Campeonato de Andalucía de óptimist, tanto en la categoría sub 16 como en sub 13.

En ese punto, en la categoría superior, en la sub 16, el club costero no tiene opción alguna de poder aspirar, al menos en principio, a posiciones de relevancia. Todo lo contrario acontece en la sub 13, donde Rodrigo Luis González tiene todas las bendiciones para, no solo alcanzar la clasificación para el Nacional, ya que es segundo ahora mismo en la general andaluza, sino incluso para poder disputar el campeonato andaluz. Otro de los aspirantes, Sergio Mancera, que camina en la décimo primera posición, en principio está en la lejanía de poder lograr pasaporte, pro tendría que hacer una regata perfecta.

El director deportivo de la entidad costera, Paco Villalba da las claves para que sus pupilos puedan lograr los objetivos. “Rodrigo está bastante fuerte, está andando muy rápido y eso nos hace ser optimistas. Con respecto a Sergio, parte con desventaja, pero está en un momento de forma excelente y por lo tanto confiamos mucho en sus opciones. Precisamos muchas mangas, que se puedan disputar las seis estipuladas, porque así tendremos muchas posibilidades”, sentenció Villalba.

Una semana más tarde, concretamente del 10 al 12 de julio, se disputará el Campeonato de Andalucía de Clubes, y al fin de semana siguiente, la Regata de Trocadero, para desembocar en el Nacional entre los últimos días de julio y primeros de agosto. Con todo, se avecinan semanas de máximo interés para la vela onubense, representada por el Club Deportivo Náutico de Punta Umbría, que acudirá a las citas deseoso de mostrar su potencial después de tanto tiempo fuera del agua como consecuencia de la pandemia.

Por lo que respecta a la interioridad del club, la próxima semana arrancará toda la programación prevista para la época estival, como los cursos de adultos, Escuela de Grumetes, Láser y Escuela Permanente. Todos será de una forma diferente a otros años, y por ese motivo, el club ha tenido a bien hacer unas modificaciones para cumplir con la normativa sanitaria, como por ejemplo que los cursos se impartirán en dos semanas, y no en una como venía siendo norma general. En principio será los martes y jueves.