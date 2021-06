Rocío Espada gana el Triatlón Cros Minas de la Reunión en Sevilla en individual y por equipos

Rocío Espada Vázquez se proclamó campeona absoluta femenina y por equipos con el Trainingtri del XXIII Triatlón Cros Minas de la Reunión, disputado en la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas en la modalidad sprint.

La onubense completó el recorrido (500 metros de natación, 12 kilómetros de ciclismo BTT y 3 kilómetros de carrera a pie) en 55 minutos y 6 segundos, dominando la prueba con autoridad; estuvo escoltada en el podio por Beatriz Jiménez (Montilla-Córdoba Triatlón), segunda con 55:33, y Mariola García (Alhaurín de la Torre), tercera con 57:05.

Espada completó el segmento de la natación en 10:37 obteniendo el tercer tiempo, para ser la mejor en ciclismo (31:15) y carrera a pie (13:13). “Cuando tu cabeza se centra en exigir y tu cuerpo responde... Ese, ese es el objetivo”, aseguró en sus redes sociales.

Entrando en la prueba en sí, comentó que “natación buena para mí, nadando a ritmos iguales o mejores que antes de destrozarme el hombro. Eso sí, nada más dar la salida me resbalo y caigo de culo, sonrisa a cámara y a nadar, transición larga, muy rápida y bien estudiada".

Del tramo de bicicleta manifestó que “como siempre en este triatlón es muy agónico, exigente y rompepiernas. Me entra un flato fuerte en la clavícula derecha, pero vivo el ahora que está tan de moda y me centro en darlo todo en todo. Me bajo de la bici y tras una transición buena” le toca el último tramo, la carrera a pie.

“La habían cambiado metiéndole bastante más dureza debido al terreno sube y baja, más rompepiernas, y con tramos de arena de playa. Noto que mis piernas van bien pero no me entra aire. Tengo flato en el pubis, no sabía que ahí existía, en las costillas y clavícula (ya me ha pasado desde que tengo el hombro lesionado); mi diafragma está como una piedra, sufro mucho por mantener un ritmo decente sin que apenas me entre aire y esprinto hasta dar mi 200% en meta... Así llegué”, destaca la onubense.

Por último, Rocío Espada comenta que tras ganar se sintió “feliz, muy feliz, porque me tiré como de costumbre en meta satisfecha, sin saber la posición, me daba igual, había disfrutado, luchado y peleado hasta el final, y porque han sido dos meses muy duros y seguro que ese flato en sitios que jamás había tenido tiene mucho que ver”. Le dedica la victoria a su madre, “siempre fuerte”.