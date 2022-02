Regresa el Cross de San Silvestre

El municipio andevaleño de San Silvestre de Guzmán, después del aplazamiento de la prueba en los últimos años debido a la pandemia, celebrará ya el XVII Cross de San Silvestre; esta prueba de campo a través se realizará el domingo, día 27 de febrero, comenzando a las 10:00, y se desarrollará por un circuito del Ejido del Común de Vecinos (entorno del molino de Vilán).

Las categorías convocadas con opción a galardón son desde sub 8 a máster D, que deberán completar entre 370 y 8.000 metros, distancias a cubrir según la carrera que dispute el atleta. La organización otorga trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y medallas a los cuartos y quintos puestos desde sub 8 a sub 14. Habrá premios en metálico para los tres primeros puestos de la absoluta, tanto en masculina como en femenina.

La inscripción es gratuita y se puede formalizar hasta las 14:00 del jueves, día 24, en www.sansilvestredeguzman.es

Los podios de la última edición, disputada en la temporada 2018/2019, se formaron en masculina con el lepero Moisés Antonete Sánchez y los portugueses Claudio Pica y Nuno Correia; y en femenina con la sevillana María Belmonte Martínez, la choquera Carmen González Castillo y la sevillana María Esther Maqueda Pérez.