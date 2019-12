El Recreativo quiere sumar su cuarta victoria consecutiva en su visita al Algeciras

El Recreativo de Huelva cierra mañana domingo el 2019 visitando al Algeciras en el Nuevo Mirador (17:00) en un encuentro de la 18ª y penúltima jornada de la primera vuelta.

El Decano ya dejó atrás una nefasta racha de nueve partidos sin ganar y ahora encara el encuentro con la tranquilidad y la confianza que le dan sus tres últimas victorias consecutivas: dos en la liga ante el Sevilla Atlético (1-3) y el Cádiz B (1-0) y una en la Copa del Rey en Alicante con el Hércules (0-1).

Alberto Monteagudo dejó claro en la previa del encuentro que es un partido importante, muy importante. Algunos equipos ya daban al Decano por ‘desaparecido’ en la lucha por los puestos de ascenso, pero el equipo ha ‘resucitado’ y ahora tiene que confirmarlo con un nuevo triunfo que le acerque a la zona noble de la clasificación. Un triunfo, además de poner la guinda a los actos del 130 aniversario, sería la confirmación de que este Recreativo es otro y ha dejado atrás su bajón de juego y resultados, mientras que una derrota volvería a sembrar las dudas y dejaría aún más lejos la cuarta plaza.

El técnico albiazul repitió once inicial la pasada jornada por primera vez en toda la temporada, pero en esta ocasión no podrá hacerlo por la baja de Isi Ros por sanción; es probable que tampoco estén Alfonso e Irizo, que no terminan de recuperarse de sus lesiones, mientras la nota positiva es que el lateral derecho Óscar Ramírez está ya disponible.

Así, Nauzet seguirá en la portería; en la defensa tampoco habrá cambios con Cera, Borja, Diego Jiménez y Nano; también repetirá el doble pivote con Quique Rivero y Gustavo Quezada. Por delante estarán Gerard y Carlos Martínez como fijos, mientras el puesto del sancionado Isi Ros se lo deben disputar Víctor Barroso y Quiles, con menos opciones para Chuli. Y arriba Rubén Cruz es otro de los fijos.

Fuera de casa el conjunto albiazul está teniendo un rendimiento bastante irregular, capaz de lo mejor y lo peor. Ha sumado dos triunfos (en Mérida 0-1 y en Sevilla 1-3), dos empates (Sanluqueño 1-1 y Villarrubia 2-2) y cuatro derrotas (San Fernando 2-1, Villarrobledo 2-1, Marbella 2-1 y Yeclano 2-0).

El Algeciras no será un rival fácil ya que también se juega mucho en este choque. Cuenta en sus filas con tres exalbiazules, el entrenador Emilio Fajardo y los jugadores Cerpa (centrocampista del filial que llegó a debutar con el primer equipo) y el delantero puntaumbrieño Antonio Domínguez, segundo máximo goleador del grupo con 7 tantos.

Los albirrojos quieren engalanar el Nuevo Mirador y poner el mejor broche posible a un 2019 que pasará a la centenaria historia algecirista por uno de los ascensos más apasionantes del club, el obrado a los mandos de Emilio Fajardo.

El algecirismo puso en marcha el reto 5.000 para intentar vivir un ambiente parecido al de hace dos semanas en el Clásico del Campo de Gibraltar.

Fajardo recupera a Pablo Ganet y dio a entender que Pablo de Castro, Alavedra y Jardel tendrán complicado entrar en la convocatoria. De Castro no termina de dejar atrás las molestias que arrastra, Jardel prosigue con su proceso de recuperación y el inédito Alavedra volvió tocado de un amistoso con la selección sub21 de Andorra. La vuelta de Ganet moverá seguramente el dibujo en el once porque el ecuatoguineano pasa por su mejor momento. El técnico seguramente monte un esquema parecido al que derrotó a la Balona.

Los algeciristas vienen de haber dejado por primera vez la portería a cero dos jornadas seguidas y completaron en Marbella su partido más completo en labores defensivas. Pero en el Nuevo Mirador toca llevar la iniciativa esté quien esté delante. Con 18 puntos, a uno de la zona de salvación, los de Fajardo tienen la oportunidad de pasar las Navidades fuera de los puestos de peligro.