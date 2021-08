El Recre desata la tormenta perfecta en el Trofeo Platero

La tormenta perfecta se dio cita en el Municipal del Moguer, en la final de la L edición del Trofeo Platero. Y todo ello con nombre y apellido; Recreativo de Huelva. El Decano, que empezó dubitativo ante un Cartaya que se apoderó del balón y del escenario, creando ocasiones de gol ante un Recre que no encontraba la brújula, penalizó los errores de su rival en defensa como solo saben hacer los equipos llamados a recitar cosas bonitas. Así empezó la historia, con dos jugadores que soltaron rayos y truenos en forma de goles y con sensaciones enormemente llamativas que ya han ganado el corazón de los recreativistas: Peter y Cristian Terán.

A los 17 minutos de partido, Cristian Terán anotó el primero y acto seguido, un error en defensa del Recre, de los varios que tuvo, quizás lo único negativo que se vio, le pudo costar el empate, pero el Cartaya no acertó ante el marco de Rubén. Y seguidamente, en la jugada posterior, Peter, una sensación todo el torneo, materializaba el segundo.

A partir de ahí fue otro Recre y también otro Cartaya. Uno porque ya no encontró oposición y el otro porque bajó los brazos de forma preocupante. Así llegaron dos más antes del descanso. Otra vez Peter y el cuarto obra de Chendo, a la salida de un córner. Para colmo de males del Cartaya, Lolo fue expulsado y eso permitió alfombra roja para un Decano que ya no volvería a sufrir estrés.

Como pueden determinar, la segunda parte sobró por completo. Si ayer decíamos que el partido ante el Moguer, al menos en el primer golpe de vista no sirvió para mucho, la final dejó mensajes inequívocos. El primero es que el Recre no debe venirse arriba en banderillas porque esto, para bien y para mal, es pretemporada. Luego, que no puede cometer errores atrás porque igual otro equipo no le perdona tanto. Y hay que sumar, además, que tiene futbolistas que deben ser diferenciales en la categoría. Peter y Cristian Terán llevan ahora mismo ventaja.

Y como decíamos, en la segunda parte, el Recre aumentó la cuenta. Cristian Terán y Diawuará se encargaron de poner el broche, con el Decano contemporizando, sin querer apretar pero sin dormirse. Mientras, el Cartaya, se sostuvo como pudo, con diez y mermado de moral y corazón.

El caso es que el Decano se adjudica el trofeo Platero, con 12 goles a favor y ninguno en contra. Y ese es otro dato. Pero al entrenador no le gustó algunas cosas, sobre todo a la hora de la contención y la salida de balón. Corrigiendo eso, el Recre será el equipo a batir. Porque, aunque estemos en pretemporada, hay señales que no mienten. Y con respecto al Cartaya, haría bien en limpiar su mente. Ya lo dijo un reconocido entrenador hace mucho tiempo “prefiero perder un partido por seis que seis partidos por uno”. Pues eso.