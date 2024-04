La cantera del Recre IES La Orden destaca en Palos de la Frontera y Ronda

El canterano del Club Bádminton IES La Orden, Rubén Carreras, ha sido uno de los grandes triunfadores del Máster Nacional de Bádminton Sub 19 disputado durante el pasado fin de semana en la localidad onubense de Palos de La Frontera, tras proclamarse campeón de dobles mixtos y colgarse la medalla de bronce en el individual masculino. También ha destacado la participación de sus compañeros de equipo David Carvajal, Hugo Martín, David Moreno y José Luis Carrasco.

En la prueba, organizada por el club onubense y la Federación Española de Bádminton en colaboración con el consistorio palermo, han competido 60 deportistas procedentes de Andalucía, Galicia, Baleares, Madrid, Asturias, Castilla León, Extremadura, Aragón y Navarra. El máster ha sido un gran éxito de organización, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, que ha facilitado todos los recursos necesarios para la celebración de un evento que ha recibido la felicitación unánime de los clubes y deportistas participantes.

El pabellón municipal de deportes de la localidad onubense se convirtió en el mejor espacio posible para competir al más alto nivel. Durante el fin de semana se han disputado 105 partidos en un total de cinco pistas. Los triunfos han estado muy repartidos, si bien han sido los deportistas de Andalucía, Galicia y Baleares los que más medallas han logrado.

En cuanto al Andalucía TOP TTR de Ronda, la cantera del Club Bádminton IES La Orden también ha tenido protagonismo. Los deportistas onubenses se situaron entre los grandes triunfadores de la prueba celebrada en la localidad malagueña en categorías sub 13, sub 15 y sub 17, colgándose un total de 10 medallas.

Pedro Marín y Estefanía Martínez se proclamaron campeones en el individual masculino y femenino Sub 13. También lograron el oro Estrella Clavijo y Lucía Santiago en dobles femeninos Sub 15 y Jorge Carvajal y Alejandro Clavijo en dobles masculino Sub 19.