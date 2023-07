Rebeka Vasarova se corona en Huelva en la primera final femenina de la Copa del Rey

Rebeka Masarova levantó el primer titulo femenino de la historia de la Copa del Rey de Tenis. La española se impuso a la suiza Jil Tiechmann por 6-1 y 7-6 en un partido histórico, la primera final femenina del campeonato más antiguo de España.

Música, buen ambiente, abanicos y gorras fueron los protagonistas en la primera y calurosa tarde la 98 edición de la Copa del Rey. Las instalaciones del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva vivieron una jornada inolvidable con el primer título femenino de la historia del campeonato. Antes de arrancar la gran final el club onubense hizo entrega a los campeones provinciales de sus trofeos.

Masarova entró al partido dispuesta a llevarse la primera edición femenina. La final femenina de la Copa arrancó con dominio de la español, que supo aprovechar su servicio para colocarse con un cómodo 3-0 en el marcador. Jil Teichmann no lograba asentarse en la pista y en el tercer juego no supo sacar partido a su 30-40 de ventaja y perdió un juego importante en el ecuador del set.

Masarova no cedía y se mostraba diapuesta a resolver por la vía rápida. Su mejor tenis le permitió colocarse con un contundente 5-0. Teichmann no se quería rendir y se adjudicó su primer juego para evitar el rosco. Hizo el 5-1 con un juego en blanco.

En menos de media hora, la española dio su primer pasito hacia el título. El primer set acabó con un 6-1 que dejaba claro quien había sido la mejor. Masarova estuvo acertada con el saque y controló mejor todos los golpes ganadores ante una rival que no logró templar los nervios y cometió errores.

La segunda manga arrancó como terminó la primera, con dominio de Rebeka Masarova, que rompió el servicio a la suiza, aunque las fuerzas se nivelaron... Y Jil forzó el 1-1. Sin tregua, vuelta a la normalidad, 2-1 y anécdota con un recogepelotas que se atrevió a pasar unas bolas con la española.

Jil Teichmann no bajó los brazos. La suiza no estaba dispuesta a entregar la cuchara tan pronto y reaccionó colocándose 2-4. Marasova ya no estaba tan segura y le costaba ya bastante ganar sus puntos. Perdió otra vez su servicio y se estaba 5-3 por detrás, pero se agarró a la pista y le puso emoción al set, 5-4.

La suiza no supo aprovechar su saque para cerrar el set y le tocaba sufrir para no perder el terreno recuperado. Masarova quería el titulo por la vía rápida y logró el empate a cinco otra vez apoyada en su saque... Máxima emoción.

Teichamann otra vez reaccionó y se adjudicó un intenso juego. 5-6 y las espadas en todo lo alto, con la grada deseanso un tercer set con la máxima expectación. Un gran y disputado set no podía tener otro final. Masarova igualó a seis y forzó el tie-break. La española se jugaba evitar el tercer set a una carta. La española mostró todo su arsenal en el tie break y superó con contundencia a Jil Teichmann con un 7-2. 6-1 y 7-6 y Masarova se coronó en la pista onubense.

Una 98 edición de la Copa del Rey que continuará este jueves en la que el club Decano del tenis entregará su medalla de oro al Recreativo de Huelva. Día en el que se disputarán las semifinales masculinas entre Coric y Pablo Andujar y Rublev y Fernando Verdasco. Rublev, número 7 de la ATP, será el gran atractivo de la tarde en la que el Real Club Recreativo de Tenis de Huelva volverá a vestir sus mejores galas.