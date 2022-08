El Sporting Club de Huelva cierra su plantilla con el fichaje de Raiderlín Nazareth

La extremo zurda venezolona Raiderlín Nazareth Carrasco (Caracas, 11/6/2002) se ha convertido en la última incorporación del Sporting Club de Huelva para la temporada 2022/2023. Con este fichaje se da ya por cerrado el plantel de cara al inicio de la nueva campaña en las próximas semanas.

Firma por el conjunto onubense por esta temporada y es una futbolista que puede jugar en su demarcación natural de extremo por la banda izquierda como incluso de lateral o de extremo a banda cambiada por la derecha, para así buscar la portería rival: "Me gusta más jugar de extremo porque me gusta más atacar y hacer goles, y preferentemente por la derecha porque me perfilo y tengo la portería por mi pierna", dijo en su carta de presentación la flamante incorporación del equipo de Antonio Toledo, que destaca por su verticalidad, velocidad y desborde.

Raiderlín Carrasco viajó a Huelva tras completar los trámites burocráticos pertinentes y ya se ha incorporado a la disciplina sportinguista: "el viaje fue un poco cansado", dijo ya casi totalmente recuperada del desfase horario provocado por el viaje en avión desde Sudamérica, instantes después de conocer a sus nuevas compañeras, de las que destacó la acogida".

Es internacional absoluta por Venezuela (este verano ha disputado la Copa América con la Vinotinto) y procede del Caracas F.C. Ahora está en Huelva para "darlo todo" en su primera temporada en el fútbol español, en una temporada en la que espera en el plano "individual dar lo mejor de mí para el equipo y para mis compañeras", mientras que se mostró en la misma línea en el plano grupal.