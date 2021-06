Quintero González: “Todo el sacrificio me ha servido para cumplir un sueño”

Alejandro Quintero González (Huelva, 3 de mayo de 1993) ha logrado el ascenso recientemente el ascenso a la Liga Smartbank, convirtiéndose en el segundo árbitro de Huelva que alcanza una categoría profesional, tras Caetano Bueno. El onubense, que fue canterano del Recreativo y que jugó hasta categoría juvenil, será otro de los representantes de Huelva en el fútbol profesional en la próxima campaña, en la que cumplirá uno de sus sueños.

–¿Por qué árbitro?

– Tengo desde bien pequeño en mi conciencia el deporte y sobre todo el fútbol como estilo de vida. En mi caso, nunca me propuse serlo, de hecho fue cuando acabé mi etapa como juvenil cuando, por medio de un amigo, me decanté por este maravilloso mundo, y como siempre digo, me hubiera gustado haber entrado mucho antes.

–¿Qué sintió cuando le comunicaron que había ascendido a la Liga Smartbank?

– Sentí que un sueño de cumplía. Desde que empecé, siempre he soñado mucho en poder formar parte del fútbol a estos niveles, y verme partícipe de ello, hace que sienta mucha satisfacción, ya que todo el esfuerzo y el sacrificio empleado ha servido para algo.

–¿Ha sido un camino muy complicado?

– Creo que en cualquier ámbito que cualquier persona se propone evolucionar, las complejidades surgen de manera imprevista, y personalmente, los momentos más difíciles y los contratiempos que uno no controla, los he visto como un aprendizaje, y he aprendido de ellos al 100%. Gracias a esas dificultades que me han sucedido, han hecho que hoy me encuentre cumpliendo mi sueño.

–¿Cómo se lleva ser siempre el antagonista del juego?

– Nunca me he visto desde esa posición. El arbitraje que hoy en día existe en el deporte en general, en su mayoría esta muy normalizado y todos los integrantes de todas las modalidades nos ven como una parte más e indispensable.

–¿Siente que no está lo suficientemente valorado el colectivo arbitral?

– Cada temporada nos percatamos de que nuestra figura está más asentada en relación a todo el público que engloba el fútbol, y gracias a todas las ruedas de prensa que hacen desde el comité, la imagen arbitral se está normalizando y existe un mayor conocimiento, por ejemplo, de todo el esfuerzo que se emplea para llegar al fútbol profesional. Con el tiempo me gustaría que no se hablara tanto en relación a las polémicas y se normalice el error como una parte más del fútbol.

–Supongo que tendrá el sueño de ascender una vez más y de llegar a competiciones contienentales e internacionales.

– Soñar es gratis. Las ganas de seguir aprendiendo y evolucionando están siempre muy presentes, pero teniendo siempre en conocimiento de la complejidad que tiene llegar a la élite del fútbol.

–Ahora le tocará representar a Huelva en el fútbol profesional, ¿cómo lo afronta?

– Con un enorme respeto por todo lo que simboliza Huelva para mí. Es un privilegio y a la vez una suerte, llevar a la ciudad por bandera allá por donde vaya.

–¿Quién le motivó más para elegir este camino y con quién ha compartido sus tristezas y alegrías?

– A raíz de mi amigo Jesús Blandón, actual árbitro en activo, me hizo conocer esto del arbitraje de una manera muy positiva, y le estaré agradecido eternamente por enseñarme este increíble mundo del arbitraje. Gracias a todos los compañeros que conforman el colectivo nos ayudamos mucho, sobre todo en los momentos menos buenos. Pero sobre todo, la ayuda da mi familia ha sido indispensable para lograr todo lo que me he llegado a proponer en la vida, y sobre todo en el ámbito arbitral.

–Fue jugador de fútbol base y militó en la cantera del Recreativo, ¿entiende mejor el juego un árbitro que ha sido jugador?

– Personalmente me ha ayudado muchísimo, sobre todo el haber experimentado diferentes situaciones que viví como jugador y que como arbitro es muy difícil de captar. El conocimiento del fútbol moderno, como los jugadores, sistema táctico y las estrategias de los equipos, te solucionan muchos incidentes que si previamente los estudias y en mi caso, vivirlos como jugador, hace que partas con ventaja en los partidos.