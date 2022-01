Quidditch: el deporte de Hogwarts es real

De la ficción a la realidad. De Hogwarts a Huelva. El que fuera el deporte estrella en las novelas de J. K. Rowling, se ha hecho con un hueco en la realidad. El quidditch ha dejado de ser ficticio para convertirse en una disciplina de pleno derecho. Elena Fernández, es una jugadora onubense de quidditch que compite actualmente en el Malaka Vikings (club de Málaga).

¿En qué consiste el deporte?

Se juega en un campo de césped de 33x60 metros y en cada extremo hay tres aros, que corresponden con las porterías de cada equipo, cada uno tiene una altura diferente pero todos puntúan lo mismo, 10 puntos. Se puede marcar desde lejos o cerca, incluso meterse uno mismo dentro del aro.

¿Cómo y en qué país empieza?

Empieza en el año 2005 en EEUU, en una universidad privada del estado de Vermont. Un grupo de personas eran bastante fanáticos de Harry Potter y decidieron crear un juego algo similar. A raíz de ahí se ha extendido por el mundo y hay muchos equipos de diferentes países.

¿Cuántos jugadores hay?, ¿Qué reglas tiene?

Se juega en equipos de 7 contra 7. Hay cuatro tipo de posiciones, se diferencian por una banda que cada jugador lleva en su cabeza. El color verde es para el guardián (portero), el blanco es para los cazadores, son los que marcan puntos. El negro es para los golpeadores, que tienen como misión eliminar al mayor número de jugadores del equipo contrario para facilitar el camino a los que pueden marcar. Por último el amarillo es para el buscador que se encarga de coger la snitch.

Las reglas son algo complejas, pero es una mezcla entre balonmano, baloncesto y rugby. Existen muchos pases y contacto. Cada equipo tiene que marcar el máximo número de goles y en el minuto 18 sale la snitch, un jugador neutral vestido de amarillo que tiene colgando un calcetín con una pelota que el buscador tiene que conseguir capturar pero sin tocar la snitch. El juego se acaba cuando uno de los jugadores consigue la snitch. La captura suma 30 puntos al equipo.

Tiene que ser un grupo mixto. No puede haber más de cuatro jugadores del mismo sexo, por lo que es un deporte muy inclusivo.

¿Cómo llega usted al deporte y a formar parte de un equipo?

A mí me encanta el deporte y Harry Potter, entonces es la combinación perfecta. Me encintré con el quidditch en 2015 en Málaga. Aleatoriamente me salió en mis redes sociales un perfil de quidditch en Málaga y le pregunté si eso era real. Casualmente entrenaban cerca de mi casa y quedé con ellos. Han pasado seis años y aún sigo jugando, primero en el equipo de Málaga y después en el de Sevilla. Actualmente he vuelto a mis orígenes y estoy en el Malaka Vikings.

¿Cómo son las competiciones en España?, ¿Y fuera de ella?

Hubo una época en la que en España había unos 22 equipos, pero actualmente en España hay unos 13 equipos, 8 o 9 en activo. Tras el parón vivido por el Covid nos está costando retomar. Hay diferentes tipos de competiciones en el país, desde ligas regionales, copas regionales o autonómicas y copas de España. A lo largo del año de desarrollan también muchos torneos amistosos, especialmente en verano o navidades.

Hay varios torneos internacionales, como el campeonato del mundo y los European Games. Cada año hay una de las dos competiciones. A estos torneos acude la selección española, con la que yo estuve jugando en 2019.

La Copa de España disputada en Lepe

El pasado octubre se celebró en Lepe la sexta edición de la copa de España y participé con mi equipo. Tuvimos la suerte de ganar y nos llevamos la medalla de oro, estamos muy contentos. Para mí especialmente ha sido muy emotivo ya que en mi ciudad, Huelva, no he tenido nunca un equipo. Intenté crear uno en 2017, di con un grupo de personas que parecía que tenían motivación pero no pudo ser.

El hecho de que se haya desarrollado el primer evento deportivo de quidditch en la provincia de Huelva y además ganarlo ha sido muy emocionante. Con esta victoria nos hemos clasificado para la “Champions” del quidditch, que es la European Quidditch Cup en división 1, que se celebrará en junio en Irlanda.

¿Qué diferencias hay entre el deporte ficticio y el real?

En la película se juega con escobas, en sus inicios se jugaba con escobas de verdad pero ahora es un palo de PVC que tenemos que sostener entre las piernas, lo que supone una dificultad añadida al juego. Evidentemente nosotros no podemos volar pero lo hacemos corriendo.

Esto puede sonar como algo "friki" pero ha habido una progresión en España. Yo he tenido la suerte de estar en los inicios y el deporte tiene un reglamento que se va actualizando cada año y se va mejorando para que sea un deporte más seguro, eficaz y divertido.