Punta Umbría acoge este fin de semana la XII Regata Concesionario

Fin de semana de máxima vorágine en el Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría (Rcmtpu). Acoge la XII edición de la Regata Concesionario que además es valedera y puntuable para el primer Provincial de óptimist de la temporada, por lo que serán unos 70 barcos los que participen en una cita que ya es de máximo arraigo dentro del panorama de la vela provincial.

Regatistas de Cádiz, Málaga, Huelva y Portugal se congregarán en una regata que tendrá tres mangas el sábado y otras tres el domingo, con salida en la primera jornada en torno a la una de la tarde y una hora antes el domingo. Al término de la segunda y definitiva jornada se llevará a cabo la entrega de premios.

La Regata Concesionario se celebra por gentileza del restaurante del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría, que regenta Pedro, y que además del apoyo total a la cita náutica, ofrecerá una comida a participantes, padres y personal técnico de los diferentes clubes que acuden a Punta Umbría este fin de semana.La organización contempla tres categorías, sub 11, sub 13 y sub 16 de óptimist y por lo que respecta al club organizador, el Rcmtpu, participa en la regata con nueve deportistas, que, según su director deportivo, Eduardo Zalvide, aspiran a ganar en todas las categorías.

En cuanto al tiempo, Aemet anuncia velocidad de vientos con la fuerza suficiente como para que la regata sea vistosa y competida, lo que supondrá todo un espectáculo con los barcos en óptimist surcando las aguas de la localidad costera.