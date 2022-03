Rocío Espada y Joâo Fernandes ganan el Cross Puebla de Guzmán

Los atletas Joâo Fernandes y Rocío Espada Vázquez se proclaman vencedores del IX Cross Urbano Puebla de Guzmán, prueba del Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Huelva celebrada el sábado, día 26, finalizando las carreras 219 atletas.

El portugués Joâo Fernandes (Casa do Benfica Faro), campeón absoluto en el Algarve en 3.000 metros, realizó en 23:51 los 7.500 metros de distancia, seguido en 24:37 por su compatriota veterano A Claudio Rodrigues (S.L. Fuseta), y en 24:39 por el promesa sanjuanero Alejandro Villalta Bueno (Utrerano Atletismo), que tiró de carrera las dos primeras vueltas seguido de sus rivales, pero en la tercera el ganador ya dominaba la cabeza aumentando la ventaja en los dos giros restante, y tras él su compatriota y el sanjuanero manteniéndose hasta el final.

En féminas, la triatleta corraleña máster B Rocío Espada (Rocío Espada Vázquez) dominó desde el primer giro de los tres realizados y ganó con autoridad la carrera cubriendo en 17:29 los 4.500 metros del circuito pedestre, seguida de la sevillana máster D María Belmonte Martínez (Atletismo Virgen de Belén), que fue competitiva pese a regresar de una lesión cubriendo en 18:23 la distancia, y tercera posición en 20:22 la beasina máster A Raquel Pérez Serrano (C.A. Beas).

Los podios por categorías fueron en pitufo masculina copó el podio el Club Atletismo Curtius con Andrés Almeida Pérez, Javier Gallardo García y Manuel Ruiz Cortés; y en femenina, Carlota Rosa Álvarez (C.A. Puebla), Aurora Carrasco González y Verónica Ghermoul Delgado (Ciudad de Lepe). En sub 8 prebenjamín, Alberto Macías León (Onubense de Atletismo), Unau Ortega Valle (Curtius) y Miguel Ángel Barba Santander; y Celia Moreno Cardoso (Cartaya Deportes), Ariadna Montejo Marcos (Onubense de Atletismo) y Adriana Rivero Alves (Puebla).

En sub 10 benjamín, David Quintero Romero (Curtius), Javier Ruivo-Machado García y Daniel González Alves (Puebla); y Ainara Medrano Torres (Cartaya Deportes), Nisrin Ait Aissa (Cartaya Deportes) y Claudia Vidal Barba (Unión Atlética Benalmádena). En sub 12 alevín, tanto en masculina como en femenina, copó el podio el club decano onubense Curtius con Damián Pevidad Lora, Javier Huertas Cachazo y Damián Popovics; y Claudia Ruiz Cortés, Melissa Popovics y Julia Contreras Quiñones.

En sub 14 infantil, Carlos Delgado Oliveros (Atletismo Bollullos), Héctor Jesús Arbelo Álvarez (Curtius) y Pablo Mejías Cruz (Curtius); y Basma Lahbabi El Harti (Bollullos), Lidia Rufino Almenta (Bollullos) y Gabriela Rodríguez Toscano (Ciudad de Lepe). En sub 16 cadete masculina copó el podio el Curtius con Pablo Pavón Ceballos, Elías Hamzaoui Eddourabi y Carlos Maján Nieto; y Elena Barragán García (Bollullos) y Marta Bernal Borralo (El Lince-Bonares). En sub 18 juvenil, Pablo Gómez Mañas (El Lince-Bonares).

En sub 23 promesa, Alejandro Villalta Bueno (Utrerano Atletismo), Mohammed Grioui Benali (Curtius) y Alejandro Bermejo Lunar (Bollullos). En sénior, el lusitano Joâo Fernandes (Casa do Benfica Faro), Manuel García Peláez (Triatlón Almonte) y Ángel Real Arzuaga (Bahía Algeciras); y Bella Márquez Ponce (Tercer Tiempo Run), Beatriz Alcario Cordero y Nohemy Vargas Barrera.

En máster A, los lusos Claudio Rodrigues (Fuseta) y Luis Barbosa (Tu?Tu?A!) y el marroquí afincado en Corrales Lahcen El Hattachi; y Raquel Pérez Serrano (Beas), Rocío Moraga Jiménez (El Lince-Bonares) y Rosa Alves Escobar. En máster B, José Manuel García Luna (Club Sierra Sur), el portugués Decio Pica (Sport Lisboa e Fuseta) y José Luis Herrera García (Punta Umbría); y Rocío Espada Vázquez (Espada Vázquez), Susana Domínguez Iglesias (Bollullos) y Elena Mojarro Prieto (Triatlón Huelva).

En máster C, el lusitano Nuno Correia (Areias de Sâo Joâo), el marroquí Khalid Tahiri (Fuzeta) y David Torres Quintero (El Lince-Bonares); y Elena Mañas Lezameta (El Lince-Bonares) e Isabel Alcoba Calahorra (Ciudad de Lepe). En máster D, Antonio Rodríguez Cabeza (Triatlón Huelva) y Diego Cordero Barrera (El Lince-Bonares); y María Belmonte Martínez (Virgen de Belén). En máster E, Luis Guihlerme Teixeira Marta y Manuel Ángel Guijarro Báez (El Lince-Bonares); y Vicenta Quintero Rodríguez (El Lince-Bonares).