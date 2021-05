Xerez DFC-San Roque, un duelo en la cumbre

El San Roque de Lepe retoma la lucha por el ascenso a la Segunda División RFEF. Tras aplazar el partido que tenía que haber disputado en terreno del Xerez CD el pasado fin de semana por casos de covid-19 en el conjunto jerezano, el equipo lepero disputa hoy, también en Jerez de la Frontera, el partido que le enfrenta al otro equipo de la ciudad, el Xerez Deportivo FC, (estadio Chapín, 19:30 h) aplazado en su día por el mismo motivo de casos de covid-19 en el cuadro local.

Las circunstancias son muy diferentes a las que se habrían dado en la fecha inicialmente prevista. La más clara de todas es que el Xerez DFC podría certificar hoy su ascenso de categoría en caso de conseguir la victoria, mientras que la escuadra que dirige Antonio Fernández Rivadulla intentará obtener un resultado positivo para no salir de las dos primeras posiciones que son las que otorgan el ascenso directo sin necesidad de tener que disputar un play-off posterior. Además, las bajas en defensa le complican aún más al técnico gallego del San Roque la composición del once titular que se oponga al que hoy por hoy es el principal candidato para ascender.

Los dos equipos que hoy se miden accedieron a la fase de ascenso como campeones de sus respectivos subgrupos dentro del grupo X de Tercera División, pero las dos derrotas sufridas por el conjunto aurinegro en sus dos primeros partidos, en Ceuta y en casa ante el Xerez CD, especialmente dura esta por la forma en que se produjo, le obligan a no perder más puntos si quiere alcanzar su objetivo. El triunfo en su último partido ante el Ceuta ha traído la tranquilidad de saber que no es inferior a los equipos procedentes del subgrupo A y que puede ganarle a cualquier rival. Solo hace falta añadir una pizca de acierto para traducir en gol las numerosas ocasiones creadas y que por falta de puntería o de tranquilidad no acaban de convertirse.

Por su parte, el equipo entrenado por Pérez Herrera, tras varios aplazamientos en sus partidos, ha conseguido el triunfo en los tres que finalmente ha disputado, lo que le sitúan en una posición envidiable, tanto que el propio técnico jerezano manifestó tras ganar el pasado domingo al Ciudad de Lucena que “hay que tener equilibrio emocional porque esta victoria nos ha dado tres bolas de partido para conseguir el objetivo, aunque queremos lograrlo lo antes posible”.

En cuanto a posibles novedades en ambos equipos para el duelo de esta tarde, lo que es seguro por parte del San Roque es que Antonio Fernández tendrá que introducir cambios en el centro de la defensa por las ausencias por sanción de Álex Carmona -roja directa- y Becken -cinco amarillas-. La opción más probable es la de retrasar a Miguel Reina para formar pareja de centrales con Antonio López, aunque sin descartar la posibilidad de que el jugador del filial Juan Mari, que lo ha hecho muy bien cada vez que ha tenido que jugar, forme hoy como tercer central en una defensa de cinco.

En cuanto al equipo jerezano, para este choque Pérez Herrera tendrá la baja de Edet, que vio la quinta amarilla ante los lucentinos y es baja, y de Javi Valenzuela, lesionado. Por el contrario, vuelven el exaurinegro Fran Ávila, ya muy recuperado de su problema en el ojo, y Antonio Sánchez, que cumplió su partido de castigo. Adri Rodríguez vuelve a ser duda.

El conjunto aurinegro podía alinear de salida a David Robador; Juanjo Mateo, Miguel Reina, Antonio López, Juan Gómez; Joel, Pablo Ortiz, Camacho; Abeledo, Nané, Fernandito.