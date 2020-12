Nueva oportunidad para el Sporting de Huelva de estrenar su casillero de victorias

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca recibe hoy miércoles (15:45) al Madrid Club de Fútbol Femenino en los campos federativos de La Orden, en el encuentro correspondiente a la 7ª jornada de la Primera Iberdrola, aplazado en su día por casos de covid-19 en el rival.

A pesar del empate a un gol en el último instante en Logroño, la plantilla del conjunto onubense se ha mostrado anímicamente fuerte pese al palo recibido en el minuto 95 de la última jornada. El trabajo ha estado centrado en motivar a las jugadoras para este encuentro y en preparar este envite física y tácticamente, aunque para ello solo ha habido una sesión individual en el gimnasio y dos sobre el terreno de juego del campo de entrenamiento en Los Rosales.

De ese encuentro en Las Gaunas, la entrenadora, Jenny Benítez, dijo que hubo "más" recuperación de tiempo perdido "de la cuenta, pienso yo". Y es que fue "un partido en el que casi no pasó nada, que nosotros hicimos dos cambios, que creo que el rival fue el que hizo más cambios y tiempo prácticamente no se perdió para añadir 4 minutos. Que se añada un minuto y medio más por una lesión, cuando el alargue era más que suficiente. Pero eso, al fin y al cabo... nosotros no podemos bajar los brazos hasta que no pite la árbitra y en la jugada del gol encajado podemos hacer muchísimo más".

Pero el encuentro del pasado sábado ya es pasado y el Sporting solo piensa desquitarse del empate con una victoria en casa y ratificar con 3 puntos la mejoría experimentada en las últimas jornadas: "Al equipo le ha costado cada vez que ha ido a Logroño sacar algo allí. Los dos años anteriores el equipo ha perdido y ha sido el Logroño mucho mejor. El equipo ha dado un paso adelante. Con el Madrid lo va a dar igual. Estamos en casa, vamos a ir a por todas y lo inmediato es ganar al Madrid".

Insistió en que el pasado sábado "el equipo se mereció los tres puntos porque fue mejor que el Logroño, porque fue muchísimo más intenso y también anímicamente les vino fatal empatar en el último minuto, es verdad, porque el vestuario cuando fuimos a animarlas estaba roto, pero ellas mismas saben que tienen que dar un paso adelante, que lo dieron en Logroño, y que el miércoles van a darlo todo por quedarse con los tres puntos".

Jenny Benítez ha podido trabajar con toda la plantilla, como ya ocurrió la semana pasada, por lo que no ha tenido problemas a la hora de confeccionar la lista de convocadas, de la que solo se queda fuera Sandra Bernal, que sigue ejercitándose con el grupo para llegar lo antes posible a un nivel óptimo de forma tras tantos meses de inactividad.

"El equipo físicamente está bien, se demostró con el Logroño, que cada vez está mejor. El campo estaba mal, muy mal el campo del Logroño, pero hoy les hemos preguntado: están bien, se sienten físicamente bien. Están deseando de que llegue este encuentro", decía al respecto Jenny Benítez.

La lista de convocadas está formada por las siguientes 19 jugadoras: Chelsea, Korina, Ana Carol, Vanesa Santana, Cinta Rodríguez, Mikela Waldman, Claire Falknor, Fatou Kanteh, Mayra Ramírez, Kristina Fisher, Dany Helena, Jeni Morilla, Anna Buhigas, Pau, Patri Ojeda, Castelló, Yoko Tanaka, Gey y Pamela Begić.

El encuentro se disputará a partir de las 15:45 horas y, como en los últimos encuentros, será a puerta cerrada debido a las restricciones de la alerta sanitaria de nivel 4 presente en casi todos los municipios andaluces.

A pesar de esa circunstancia, Jenny Benítez y su plantilla han lanzado un mensaje a su afición para que apoyen al equipo desde la distancia que obliga la pandemia: "Yo ya lo he dicho: estoy orgullosa de ellas, están trabajando muy bien, nos hemos unido como equipo, vamos todas a una y las jugadoras ahora mismo necesitan también el calor de la afición, por eso lo he pedido en redes sociales y ellas mismas lo están pidiendo. Aunque es verdad que en las gradas no puede haber nadie, pero sí es bueno que vean en las redes sociales, que las siguen mucho, que la afición está con ellas. Lo necesitan y necesitan ese aliento".